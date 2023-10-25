في واقعه مدهشه للمعلمين... طالب يجيب على سؤال في ورقة الامتحان بطريقة أذهلت الجميع وأبكت المصححين... خمن ماذا كتب الطالب في ورقة الاجابة !!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - جاء في الفترة الأخيرة خبر مدهش جدا وعجز بعض أو جميع المعلمين عن تفسيره وفي صوره قد أثارت مواقع التواصل الاجتماعي بالكامل لطالب في امتحان اثار الجدل بإجابته المميزة عن بعض الأسئلة التي وضعها المعلم حيث إنه جاء في امتحان اللغة العربية سؤال يقول أعرب الآية التالية «خلق الإنسان من عجل» ليتفاجئ المعلم بإجابة الطالب خلق فعل ماض لم ينسي فاعله وذكر أيضا لن أكتب مبني للمجهول تأدبا مع الله -عز وجل- وهذا إن دل يدل على شيء وهو احترام هذا الطالب لعظمة الله -سبحانه وتعالى-

إجابة الطالب المعجزه

في بداية الأمر يجب ان نقول ونوعي الآباء والأمهات بأن يتم تربية الأطفال على مبادئ الإسلام واحترام الإسلام والمسلمين بشكل كبير فهذا ينشئ لنا أطفال في غاية الادب مع الله -سبحانه وتعالى- ومع الأكبر منه سنا ومن هنا نجد إجابة الطالب المعجزه الذي ذكر في الامتحان الذي وضعه له المدرس حينما ساله وقال اعرب هذه الايه «خلق الانسان من عجل» فذكر الطالب إجابة جميله ومدهشه للمعلم فقال له لا استطيع ان اكتب خلق فعل ماض لان لا يجب ان اقول على الله انه ماضي تأدبا مع الله -عز وجل- وانتهى ورفض ان يكتب مبني للمجهول.

رد فعل المدرس

بالفعل اندهش المعلم من إجابة هذا الطالب المعجزة وأعطى له الدرجة كاملة على إجابته المميزه والمدهشه وظل يشكره والتقط صورة للإجابه وشيرها على مواقع التواصل الاجتماعي.