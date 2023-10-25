“هيسرقوا صورك بدون ماتحس” .. علامات إذا ظهرت على تطبيق الواتساب اعرف ان الواتساب بتاعك متراقب وبياناتك بتتسرق .. خد بالك قبل فوات الأوان!!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يتم إستخدام الواتساب بصورة كبيرة من قبل الجميع سواء كان للعمل او للتواصل او الدردشة مع الأهل والأصدقاء، ويحتوي الواتساب على كل الأسرار الخاصة بالفرد سواء تخص حياته الشخصية أو الأعمال والمهام التي يقوم بها، لكن أصبح من السهل إختراق الواتساب من قبل البعض وهذا له خطورة كبيرة وهذا سنوضحه بالتفصيل ونتعرف على أهم علامات إختراق الواتساب في هذا المقال.

علامات هامة للواتساب المراقب

يوجد عدة أسباب تشير إلى إختراق حساب الواتساب والتجسس عليه ويوجد عدة علامات تدل على ذلك ومنها ما يلي:

أن يكون الهاتف لا يعمل بشكل سريع خاصة في إرسال الرسائل وإستقبالها وهذا يوضح أن الحساب لم يعد بأمان.

أن يكون الإنترنت مغلق في الهاتف ومع ذلك يرى الأصدقاء أنك نشط في محادثتك.

نشر حالات على حساب الواتساب ولم يقم صاحبها بنشرها من الأساس.

كيفية حماية الواتساب من السرقة والإختراق

يستطيع كل فرد يمتلك الواتساب أن يقوم بحمايته من أي محاولة إختراق ومنع أي شخص من ذلك وذلك بعدة خطوات حتى يتمكن من تأمين حسابه وهي تتمثل فيما يلي: