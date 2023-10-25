” ضاع عمرنا واحنا فاكرينه للقفل والفتح بس” .. استخدامات متنوعة ومذهلة لزر الباو لم يعرفها أحد من قبل .. مش هتخطر على بالك أبداً!!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يعتبر اختراع التليفون المحمول هو دليل كبير علي مدي التطور الذي وصلت إليه البشرية في الفترة الحالية ولكي نستطيع أن نتحدث عن الهاتف يجب علينا أن نذكر الزر الموجود في جانبه والذي مهمته فتح الهاتف وإغلاقه والذي لم يقتصر دوره على ذلك فقط مثل ما هو شائع عند كثير من الناس وفي هذا المقال سوف نخبركم بفوائد هذا الزر.

فوائد زر التشغيل والصوت

من الممكن أن يقوم المستخدم بتشغيل زر الصوت وزر التشغيل في وقت واحد من أجل الحصول على الفوائد التالية:

يستطيع المستخدم عمل إعادة ضبط الهاتف من خلال زر التشغيل.

وفي حالة أراد المستخدم أن يأخذ صورة للشاشه فإنه يستطيع ذلك من خلال الضغط على زر الصوت مع زر التشغيل.

كما أنه يستطيع أخذ صورة بالكاميرا التي توجد في الأمام عن طريق الضغط على الزرين الخاصين بالصوت والتشغيل.

طريقة تفعيل استخدامات زر التشغيل

إذا أردت أن تتمتع بالمميزات الخاصة بزر التشغيل فيجب عليك أن تقوم باتباع الخطوات التالية: