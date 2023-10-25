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دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يعتبر اختراع التليفون المحمول هو دليل كبير علي مدي التطور الذي وصلت إليه البشرية في الفترة الحالية ولكي نستطيع أن نتحدث عن الهاتف يجب علينا أن نذكر الزر الموجود في جانبه والذي مهمته فتح الهاتف وإغلاقه والذي لم يقتصر دوره على ذلك فقط مثل ما هو شائع عند كثير من الناس وفي هذا المقال سوف نخبركم بفوائد هذا الزر.
فوائد زر التشغيل والصوت
من الممكن أن يقوم المستخدم بتشغيل زر الصوت وزر التشغيل في وقت واحد من أجل الحصول على الفوائد التالية:
- يستطيع المستخدم عمل إعادة ضبط الهاتف من خلال زر التشغيل.
- وفي حالة أراد المستخدم أن يأخذ صورة للشاشه فإنه يستطيع ذلك من خلال الضغط على زر الصوت مع زر التشغيل.
- كما أنه يستطيع أخذ صورة بالكاميرا التي توجد في الأمام عن طريق الضغط على الزرين الخاصين بالصوت والتشغيل.
طريقة تفعيل استخدامات زر التشغيل
إذا أردت أن تتمتع بالمميزات الخاصة بزر التشغيل فيجب عليك أن تقوم باتباع الخطوات التالية:
- يقوم المستخدم بالدخول على الإعدادات الخاصة بالهاتف ويختار الخيارات المتقدمة الموجوده في الصفحه الرئيسيه.
- وسوف يظهر للمستخدم بعض المميزات التي تخضع للكثير من الأشياء بداخل الهاتف.
- ويختار الميزة التي يرغب في تفعيلها والتي لها علاقة بهذا الزر.
- ثم يتم تفعيل الميزة وايضا استخدامها في الوقت الذي تريده مع اتباع نفس هذه الخطوات.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ” ضاع عمرنا واحنا فاكرينه للقفل والفتح بس” .. استخدامات متنوعة ومذهلة لزر الباو لم يعرفها أحد من قبل .. مش هتخطر على بالك أبداً!!! على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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