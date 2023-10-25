عيالك هتروح فى داهيه .. مصيبة خطيرة تقع فيها الأمهات عند سلق البيض تحوله إلى سم قاتل .. اعرفيها قبل فوات الأوان!!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - البيض هو إحدى وجبات الإفطار المهمة، حيث يحتوي على نسبة عالية من البروتين ويستخدم في تحضير العديد من الأطعمة الأخرى، وبالرغم من فوائده المفيدة، إلا أن سلق البيض هو الطريقة الأكثر شيوعاً لإعداده، والتي قد تسبب العديد من الأمراض بسبب طريقة التحضير الخاطئة التي يتبعها العديد من الأمهات وربات المنازل، وربما لا يعلم البعض أن هذه الطريقة قد تسبب التسمم عند تناول البيض، في هذا المقال نهدف إلى توضيح الطريقة الخاطئة وتحذير الناس منها، ومن ثم تقديم الطريقة الصحيحة.

طرق طهي البيض الخاطئة

إحدى أساليب الطهي الخاطئة هي سلق البيض لفترة قصيرة جدًا بحيث لا يتم احتساب الوقت الكافي؛ مما يجعله نيئًا وغير مستوي وعند تناوله يمكن أن يسبب التسمم، بالإضافة إلى ذلك ترك البيض لفترة طويلة جدًا في الماء المغلي لأكثر من نصف ساعة يضر أيضًا بالشخص الذي يتناوله، لذلك يفضل عدم استخدام هاتين الطريقتين واستخدام الطريقة الصحيحة.

طريقة طهي البيض بشكل صحيح

إذا كنت ترغب في معرفة طريقة طهي البيض بالطريقة الصحيحة، إليك هذه الإرشادات: