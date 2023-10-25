دوت الخليج - كتب احمد صلاح - أصدرت الحكومة المصرية قرار بضرورة التوجه إلى السجل المدني الرسمي على الفور لجميع الأفراد الذين يمتلكون البطاقة الشخصية لتجديد بطاقات الرقم القومي أو إستخراج بطاقة أخرى جديدة، وذلك لتجنب العقوبات القانونية على من يتأخر في القيام بذلك سوف يعرض نفسه علي الفور إلي عقوبات وغرامات كبيرة سوف نشرح هذا بالتفصيل لمعرفة كيفية استخراج البطاقات وتجنب الوقوع في هذه العقوبات في السطور القادمة.
كيفية استخراج بطاقه الهوية الوطنية
يجب في البداية القيام بهذه الخطوات حتى يتم تسجيل استخراج البطاقة الشخصية علي النحو الآتي:
- التسجيل على الموقع الرسمي الخاص بالسجل المدني التابع لوزارة الداخلية.
- يظهر نموذج مقدم لإدخال الفرد المعلومات المطلوبة منه.
- يختار الشخص الطريقة التي يرغب في دفع الرسوم المطلوبة منه.
- قبول الشخص كل الشروط والأحكام المطلوبة منه.
- النقر على زر موافق لتسجيل طلب استخراج البطاقة الشخصية.
عقوبات خاصة بالبطاقة الشخصية
يوجد عدة عقوبات تفرض على حاملي البطاقة الشخصية في حالة التعرض لهذه الحالات وهي كما يلي:
- تأخر المواطن في استخراج بدل فاقد بعد مرور أكثر من 15يوم من فقدانها فيقوم بدفع غرامة مالية تقدر ب 50جنية مصري.
- بلوغ الفرد سن 15 عام ولم يقم بإستخراج بطاقة الرقم القومي يدفع غرامة تبلغ 100 جنيه مصري.
- عدم تحديث البيانات الخاصة بعنوان السكن والحالة الإجتماعية لمدة ثلاث شهور فيتم دفع غرامة مالية تقدر ب 50 جنيه مصري.
- إستخدام المواطن الرقم القومي لبطاقة شخص آخر يعرضه إلى عقوبتين وهما السجن لمدة تصل لعام كامل وغرامة قدرها 1000 جنيه مصري.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر “هتتمسك في أي كمين”..تحذير شديد اللهجة من وزارة الداخلية لأصحاب هذه البطاقات الشخصية..الحق غير البطاقة قبل ما تتحبس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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