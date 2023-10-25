“هتتمسك في أي كمين”..تحذير شديد اللهجة من وزارة الداخلية لأصحاب هذه البطاقات الشخصية..الحق غير البطاقة قبل ما تتحبس

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - أصدرت الحكومة المصرية قرار بضرورة التوجه إلى السجل المدني الرسمي على الفور لجميع الأفراد الذين يمتلكون البطاقة الشخصية لتجديد بطاقات الرقم القومي أو إستخراج بطاقة أخرى جديدة، وذلك لتجنب العقوبات القانونية على من يتأخر في القيام بذلك سوف يعرض نفسه علي الفور إلي عقوبات وغرامات كبيرة سوف نشرح هذا بالتفصيل لمعرفة كيفية استخراج البطاقات وتجنب الوقوع في هذه العقوبات في السطور القادمة.

كيفية استخراج بطاقه الهوية الوطنية

يجب في البداية القيام بهذه الخطوات حتى يتم تسجيل استخراج البطاقة الشخصية علي النحو الآتي:

التسجيل على الموقع الرسمي الخاص بالسجل المدني التابع لوزارة الداخلية.

يظهر نموذج مقدم لإدخال الفرد المعلومات المطلوبة منه.

يختار الشخص الطريقة التي يرغب في دفع الرسوم المطلوبة منه.

قبول الشخص كل الشروط والأحكام المطلوبة منه.

النقر على زر موافق لتسجيل طلب استخراج البطاقة الشخصية.

عقوبات خاصة بالبطاقة الشخصية

يوجد عدة عقوبات تفرض على حاملي البطاقة الشخصية في حالة التعرض لهذه الحالات وهي كما يلي: