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دوت الخليج - كتب احمد صلاح - ضاع عمرك وانت بتستخدمه في المكان الغلط الإنترنت يعد سمة بارزة في العصر الحديث، حيث يمتزج التقدم التكنولوجي بشتى جوانب الحياة ،يعتبر وجودها ضروريًا في كل منزل ومكان العمل ،تمكن الإنترنت أفراد العالم من الاتصال ببعضهم وتبادل الرسائل الإلكترونية واستخدام تطبيقات متنوعة وعادةً، يعتمد الناس على راوترات مزودي الخدمة مع باقات شهرية قابلة للتجديد شهريًا ومع ذلك، يعاني الكثيرون من مشكلات ضعف الاتصال وانقطاعه المستمر يمكن أن يكون هذا نتيجة لوضعية الجهاز نفسه أو لعدة أسباب أخرى التي سنتطرق إليها في هذا المقال التالي.
أنسب مكان يمكن وضع فيه جهاز الراوتر
علماء التكنولوجيا أثبتوا أن وضعية جهاز الراوتر يمكن أن تؤثر بشكل كبير على جودة الاتصال بالإنترنت لذا، يجب اتباع بعض الإرشادات لضمان جودة الإنترنت:
- يجب وضع جهاز الراوتر في الموقع الأعلى داخل المنزل لضمان استقبال إشارة قوية.
- اعتمد على استقبال موجات الإنترنت من خلال القمر الصناعي .
- تجنب وضع الراوتر بالقرب من أي أجسام معدنية حيث يمكن أن تتداخل مع الإشارة.
- لا تقوم بوضع الراوتر بالقرب من مصادر الحرارة مثل أجهزة التدفئة.
- كذلك ضع الراوتر في مكان مفتوح داخل المنزل لضمان توزيع الإشارة بشكل متساوي في جميع الزوايا.
- يمكنك تخصيص إعدادات واجهة جهاز الراوتر لتحسين جودة الإشارة.
أسباب انقطاع وبطئ الإنترنت
العديد من مستخدمي الإنترنت يعانون من تكرار انقطاع الاتصال وبطء الإنترنت، وتعود هذه المشكلة إلى عدة أسباب ممكنة، ومنها:
- ربما يكون هناك حاجة لاستدعاء فني متخصص لتقييم حالة جهاز الراوتر.
- يمكن أن تكون التغييرات الجوية مثل هطول الأمطار الكثيفة والعواصف القوية سببًا لتأثير سلبي على جودة الإشارة.
- الضغط الزائد على شبكة الإنترنت العامة نتيجة لانقطاعات متكررة قد يؤدي إلى بطء الاتصال.
- قد يحدث انقطاع في شبكة الاتصال المحلية نتيجة لمشاكل في الأجهزة المحلية أو الكوابل.
- ازدحام العديد من المستخدمين على الشبكة يمكن أن يؤدي إلى زيادة الضغط وتقليل سرعة الاتصال.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر “ضاع عمرنا واحنا بنحطه في مكان غلط وفاكرين النت بيتسرق ” .. ضع الراوتر فورًا في تلك الأماكن وستنبهر بسرعة النت .. النت عندك هيبقى زي الطلقة!!! على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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