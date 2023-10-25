دوت الخليج - كتب احمد صلاح - طريقة عمل شوربة العدس اللذيذة في البيت على الطريقة التركية شوربة العدس,

#1634;٢/‏١٠, ٨:٢٢ ص] اااا: طريقة عمل شوربة العدس اللذيذة في البيت على الطريقة التركية شوربة العدس 2023-10-21أ£ الساعة 12:10ص (بويمن – متابعات ) يعتبر العدس واحد من أهم الحبوب المغذية التي يحتوي على الكثير من الفيتامينات والعناصر التي يحتاج لها الجسم، وعادة ما يتم تحضير العدس بأصناف مختلفة، وشوربة العدس تعتبر من أهم الأطباق ذات القيمة الغذائية العالية كما انها وجبة تعطي الجسم الطاقة والحيوية التي يحتاج لها وخاصة خلال فصل الشتاء لكونها من الوجبات التي تزيد من شعور الدفء، وهناك طرق مختلفة لعمل شوربة العدس في البيت، ومن بينها الطريقة التركية حيث تتميز شوربة العدس الطريقة بمكوناتها المختلفة والمغذية وطعمها الرائع للغاية، وهي مناسبة جداً لأصحاب الحمية الغذائية، ونستعرض عليكم الآن طريقة عمل شوربة العدس التركية [٢٢/‏١٠, ٨:٢٢ ص] اااا: من: اليمن الآن المكونات نصف كوب عدس أصفر. حبة واحدة طماطم مفرومة ومصفاة. 2 ملعقة كبيرة معجون الطماطم. ملعقة كبيرة زيت الزيتون. فصين ثوم مفروم. بصلة واحدة مفروم. حبة جزر مبشورة. نصف ملعقة صغيرة نعناع مطحون. ربع ملعقة فلفل اسود. نصف ملعقة صغيرة كمون. نصف ملعقة صغيرة ملح. 3 كوب ماء. طريقة عمل شوربة العدس التركية نحضر قدر ويرفع على النار ونضع به زيت الزيتون على نار متوسطة ليسخن. نضيف البصل مع الثوم والملح ونقلب لدقائق حتى يذبل البصل. نضيف مقدار الجزر المبشور والطماطم للبصل ونقلب جيداً. مع إضافة البهارات الفلفل الأسود والكمون وبابريكا ومعجون الطماطم ويترك الخليط يغلي معاً. نغسل العدس جيداً ونضيفه للمكونات المذكورة. ويغطي بقدر من الماء ونهدي النار ويترك لمدة 25 دقيقة حتى تنضح المكونات. في النهاية نقوم بإضافة النعناع المطحون ونقلب المكونات. يرفع الخليط من على النار ونقوم بهرسه من خلال الهاند بليندر لتكون الشوربة ناعمة تماما وترفع على النار مرة أخرى لتغلي ثم يسكب العدس في أطباق التقديم وبالهناء والشفاء. شوربة العدس بالشعيرية من اجل تحضير شوربة العدس بالشعيرية يتم اتباع الخطوات السابقة التي ذكرنها في طريقة عمل العدس على الطريقة التركية وفي النهاية نقوم بتحمير كمية من الشعيرية في الزيت ونضيفها إلى العدس ويترك يغلي على النار لمدة خمسة دقائق لتنضج الشعيرية تماما