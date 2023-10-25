ضجة كبيرة .. طالب يجيب علي سؤال بطريقة أذهلت الجميع وأبكت المصحح .. اعرف ماذا كتب وما فعله المدرس سيجعلك تبكي

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - أصبح الإنترنت سمة الحياة الأساسية وخاصة مواقع التواصل الإجتماعي والتصفح عن آخر المستجدات حول العالم في حياتنا اليومية، وحدث ضجة كبيرة بخصوص صورة إنتشرت خاصة بإجابة طالب في إمتحان اللغة العربية كانت على إعجاب وأبكت المعلمين لأنها أثرت فيهم ودلت على مدى حسن تربية الطالب وغريزة الأسس الدينية والقيم في هذا الطفل، وسنوضح في هذا المقال تفاصيل هذه الصورة ورد فعل المعلم المصحح لها في السطور الآتية.

أحداث الواقعة الخاصة بالصورة

كان هناك إمتحان اللغة العربية في مرحلة دراسية ما ومن ضمن أسئلة الامتحان على الطلاب سؤال إعراب آية قرآنية نصها ما يلي: بسم الله الرحمن الرحيم { خلق الله الإنسان من عجل} فكانت إجابة أحد هؤلاء الطلاب غريبة وبعيدة تماماً عن الاجابة التي تتبع قواعد الإعراب المعروفة والتي قام بدراستها في هذه المرحلة حيث كتب خلق: فعل ماض لم ينُسى فاعله ولن أكتب مبني على المجهول تأدباً مع الله عز وجل لأنه يعلم جيدا أن الله موجود وسيظل هكذا خالق السموات والأرض.

رد فعل المعلم المصحح

بما إن إجابة هذا الطالب ليست بنسبة 100% صحيحة لكن لاقت إستحسان المعلم وإنبهر من تأدب هذا الطالب وطريقة تفكيره الجميلة ومدى ذكاؤه في صياغة هذه الإجابة، حيث إستحى الطالب أن يكتب على فعل من صنع الله عز وجل أنه مبني للمجهول وأنه معلوم لجميع الخلق، فكتب المصحح له 《بارك الله في أدبك وبارك الله في علمك وأحسنت》وتم إعطاء الطالب درجة الإمتياز في الإمتحان.