“هتبيعها وتشترى فيلا”..ملعقة السنبلة طلعت كنز دور عليها في بيتك..سعرها يساوى ملايين ياسعدك لو عندك منها!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - انتشرت مؤخرًا على منصات التواصل الاجتماعي شائعات حول أهمية امتلاك ملعقة السنبلة وارتفاع سعرها، وهذا أثار جدلًا كبيرًا و بينما اعتبر بعض الأشخاص أن هذه الأخبار مجرد شائعات، فوجئ البعض الآخر عندما بدأ العديد من الأفراد في البحث عن طرق لبيعها بأسعار مرتفعة وجمع المزيد من المعلومات حول هذا الموضوع.

وقت صناعة الملعقة

المقتنيات الأثرية تُعَدّ كمكنز لا يمكن استبداله بسبب جودتها في الصناعة واستخدام المواد عالية الجودة. هناك تقاليد تشير إلى أن الملعقة الشهيرة المتواجدة في كل منزل هي عرضٌ ثمين ويتعذر على الكثيرون معرفة قيمتها أو منشأها وتفضل متابعة الأمور بالتفصيل:

في عام 1970، تم استيراد كميات كبيرة من هذه الملعقة من إنجلترا عن طريق فرد شغوف. تتميز الملعقة بتصميم مميز يتضمن نقوش السنبلة وصُنِعَت من الألومنيوم الفضي اللامع، مما يميزها عن العديد من الملعق الأخرى وتُعد هذه الملعقة البارزة والمعروفة موجودة في منازل الكثير من الأشخاص في العالم العربي، وتحديدًا في جمهورية مصر العربية، حيث يكاد يكون من الصعب العثور على منزل خالي من وجودها.