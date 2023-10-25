“هدية للست المصرية”..طريقة سحرية لتسليك عيون البوتاجاز..ضاع عمرك بتسليكها غلط تعالي وشوفي الجديد!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - أحد الأمور الأساسية والضرورية في حياة كل سيدة منزل هو الاهتمام المنتظم بتنظيف البوتاجاز وعيونه وهذا يعود إلى الاستخدام المكثف للبوتاجاز الذي يمكن أن يؤدي إلى تراكم الدهون غير المرغوب فيها وانسداد العيون، مما يجعل عملية الطهي بطيئة ومملاً وتكلفة عندما تحتاج إلى استدعاء فني للإصلاح و لكن باستمرارية العناية بنظافته، يمكنك تجنب هذه القضية.

طريقة سحرية لتسليك عيون البوتاجاز

لتنظيف البوتاجاز وعيونه، ستحتاجين إلى المكونات التالية:

– كوب ونصف ماء مغلي.

– أربعة ملاعق طعام من الخل.

– ثلاث ملاعق طعام من البيكربونات.

– ثلاث ملاعق طعام من الصابون السائل.

– 2 حبة ليمون.

الخطوات:

1. في وعاء، ضعي جميع المكونات وامزجيها جيدًا.

2. ضعي جزء من هذا المزيج على البوتاجاز واتركيه لمدة خمس دقائق.

3. قومي بتنظيف البوتاجاز باستخدام سلك مناسب لتنظيف المواعين.

4. اغمري عيون البوتاجاز في الجزء المتبقي من المزيج واتركيها لمدة ربع ساعة.

5. بعد ذلك، اشطفي العيون بشكل جيد باستخدام سلك مواعين مصنوع من الاستانلس ستيل وبالماء فقط، ثم اتركيها جانبًا لتجف تمامًا.

6. بمجرد الانتهاء من تنظيف البوتاجاز وعيونه، ضعي عيون البوتاجاز في مواقعها المخصصة.