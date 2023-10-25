“ورينا شطارتك”…هل يمكنك العثور على الرمز التعبيري الفردي المختلف في هذه الصورة..لو عندك قوة ملاحظة تعال ورينا هو فين؟!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تحدي البحث والعثور هو وسيلة فعالة لاختبار وتطوير مهارات الملاحظة وهل ترغب في محاولة تحدي العثور على الرمز التعبيري المختلف في هذا الخداع البصري البسيط؟ سأكون مستعدًا لمساعدتك في ذلك.

البحث عن الرمز التعبيري الفردي المختلف

في الصورة، تحتوي جميع الرموز على تشابه تام، ولكن هناك رمز فردي مختلف بسيط يجب العثور عليه في خلال 5 ثوانٍ وهل يمكنك العثور على هذا الرمز المختلف؟

اختبارات الخداع البصري

إذا لم يكن بإمكانك اجتياز اختبار الخداع البصري اليوم، فلا تستسلم و يمكنك تجربة العديد من الاختبارات الأخرى لتعزيز مهاراتك في التركيز والملاحظة وتطوير ذكائك.

ويمكن لأصحاب العقول النشطة وقوة الملاحظة الجيدة اكتشاف الأمور بسهولة و بالنسبة لهذا الاختبار، يكمن الرمز التعبيري المختلف في الصف الرابع على الجهة اليمنى، وهو الرمز الوحيد الحزين بين الرموز السعيدة. لذلك، حافظ على التركيز وحاول مرة أخرى!