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دوت الخليج - كتب احمد صلاح - إذا تم سحب الفيزا الخاصة بك داخل مكينة ال ATM إذا لاداعي لشعورك بالقلق لأنك بعد قراءتك لهذا المقال سوف يصبح الأمر بسيط للغايه وذلك لأن مكينه ال ATM أصبح يعتمد عليها الموظفين وأصحاب المعاشات في الحصول على الراتب الشخصي وايضا في خلال تعاملاتهم اليومية ويواجه الكثير منهم مشكلة سحب الفيزا بداخى الميكنة وفي هذا المقال سوف نخبركم عن طريقه استعاده الفيزة مرة اخري وايضا سبب سحبها.
أسباب سحب الفيزا داخل المكنة
هناك بعض الاشياء التي يقوم بها الناس تتسبب في سحب الفيزة داخل المكنه ومنها:
- إذا انتهت مده الصلاحيه الخاصه بالفيزة وتم إدخالها في الماكينة فإنها تقوم بسحبها علي الفور.
- في حالة إن قام المستخدم بإدخال كلمه المرور بطريقه خاطئة اكتر من 3 مرات خلال ال24 ساعه.
- ويعتبر حدوث عطل في الماكينة هو واحد من من أهم الأسباب التي تؤدي لسحب الفيزة.
- قام قام المستخدم بالتاخرعن كتابة كلمه السر الخاصه بالفيزا.
طريقة استعادة الفيزا التي تم سحبها
إذا أردت أن تستعيد الفيزا من داخل ماكينة ال ATM بطريقه سهله فيجب عليك اتباع الخطوات التاليه:
- أن يقوم المستخدم علي الفور بالاتصال بخدمه العملاء لهذا البنك ويحكي له المشكلة التي حدثت وبعدها سوف يطلب منه تاريخ السحب ورقم الجهاز او رقم الماكينة.
- إذا كانت الماكينة تابعة للبنك التي تم سحب الفيزة فيه فإن البنك سوف يقوم بالاحتفاظ بها حتي يحصل عليها وإذا كانت غير تابعه للبنك فإنه سوف يفقدها ويتم تعويضه بها خلال فترة قصيرة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وإيه يعني المكنة بلعتها هترجعها في ثواني” .. طريقة عبقرية تمكنك من استرجاع كارت الفيزا المسحوب داخل ماكينة الصرف الآلي ATM .. متخافش هتجيبها في وقتها! على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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