وإيه يعني المكنة بلعتها هترجعها في ثواني” .. طريقة عبقرية تمكنك من استرجاع كارت الفيزا المسحوب داخل ماكينة الصرف الآلي ATM .. متخافش هتجيبها في وقتها!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - إذا تم سحب الفيزا الخاصة بك داخل مكينة ال ATM إذا لاداعي لشعورك بالقلق لأنك بعد قراءتك لهذا المقال سوف يصبح الأمر بسيط للغايه وذلك لأن مكينه ال ATM أصبح يعتمد عليها الموظفين وأصحاب المعاشات في الحصول على الراتب الشخصي وايضا في خلال تعاملاتهم اليومية ويواجه الكثير منهم مشكلة سحب الفيزا بداخى الميكنة وفي هذا المقال سوف نخبركم عن طريقه استعاده الفيزة مرة اخري وايضا سبب سحبها.

أسباب سحب الفيزا داخل المكنة

هناك بعض الاشياء التي يقوم بها الناس تتسبب في سحب الفيزة داخل المكنه ومنها:

إذا انتهت مده الصلاحيه الخاصه بالفيزة وتم إدخالها في الماكينة فإنها تقوم بسحبها علي الفور.

في حالة إن قام المستخدم بإدخال كلمه المرور بطريقه خاطئة اكتر من 3 مرات خلال ال24 ساعه.

ويعتبر حدوث عطل في الماكينة هو واحد من من أهم الأسباب التي تؤدي لسحب الفيزة.

قام قام المستخدم بالتاخرعن كتابة كلمه السر الخاصه بالفيزا.

طريقة استعادة الفيزا التي تم سحبها

إذا أردت أن تستعيد الفيزا من داخل ماكينة ال ATM بطريقه سهله فيجب عليك اتباع الخطوات التاليه: