دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تناول الثوم بهذه الطريقة يهدد حياتك! احذر من الأمراض القاتلة!,

للثوم تاريخ طويل من الاستخدام في عالم الطب والأعشاب، وعلاج الأمراض المختلفة، فهو يعتبر أحد الأغذية المشهورة بفوائدها العظيمة للجسم، ولهذا عرف بالغذاء الخارق، ولكن ما هي أضرار الثوم المحتملة؟

ما هي أضرار الثوم؟تلبكات ومشاكل هضمية

تناول الثوم بكميات كبيرة قد يسبب الغثيان، والنفخة والغازات، وحرقة المعدة وغيرها من مشاكل الهضم، ولكن تناوله مع أغذية أخرى قد يقلل من هذه الاثار الجانبية.

2. زيادة خطر النزيف

يحتوي الثوم على خصائص مضادة للتخثر، وبالتالي فهو يساهم في تخفيض خطر الإصابة بالجلطات والسكتات الدماغية، ولكن تناوله بكميات عالية قد يزيد من ميوعة الدم وبالتالي قد يرفع من خطر الإصابة بالنزيف، وخاصة في الحالات التي يتم فيها تناول مميعات الدم مثل: الوارفرين، كما وينصح بتجنب تناول الثوم قبل إجراء أي عملية جراحية بفترة لا تقل عن أسبوع.

3. أضرار الثوم الأخرى

قد لا تقتصر أضرار الثوم وتناوله بكميات عالية على ما سبق ذكره، فقد تكون احتمالية تعرضك للاثار التالية واردة:حتى الآن، لم يتم تحديد الحد الأعلى لتناول الثوم، ولكن هذا لا يعني أنه يمكنك تناول كميات غير محدودة من الثوم بدون أي آثار جانبية. بعض الدراسات قد أوصت بكميات معينة من الثوم ويمكن الاعتماد عليها، وتشمل:

1. تناول 2-5 غرام من الثوم الطازج يوميًا.

2. تناول 600 ملغم إلى 1200 ملغم من خلاصة الثوم المعتق.

أما بالنسبة للثوم المجفف أو المجمد، فيفضل تناول كمية تحتوي على تركيز 0.6% من مادة الألين (Alliin) أو 1.3% من الأليسين (Allicin) في كل 400 مللغم، وتقسيمها إلى ثلاث جرعات يوميًا. وبالطبع، يجب استشارة الطبيب قبل تناول كميات كبيرة من الثوم لتحديد مدى ملائمته لك.رائحة الفم الكريهة.

رائحة كريهة للجسم.

الغثيان والتعب.

الصداع.

التعرق.

هبوط سكر الدم.

قد يتعرض بعض الأشخاص لحروق كيميائية في الفم أو تورمات دموية في الكلى أو حساسية مهددة للحياة بسبب تناول كميات كبيرة من الثوم. هذه الأعراض يمكن أن تكون خطيرة في بعض الحالات، لذا يجب أن تكون حذرًا في تناول الثوم وغيره من المواد الغذائية وأن تستشير الطبيب دائمًا لمعرفة ما يناسبك.

وبالإضافة إلى ذلك، يعتبر الثوم من الأطعمة التي تساعد في محاربة السرطانات. ومع ذلك، يشدد المختصون في مجال الصحة والتغذية على أهمية الاعتدال في تناول الأطعمة بكافة أنواعها. فالزيادة في تناول أي مكون قد يؤدي إلى آثار عكسية ضارة للجسم، وهذا ينطبق على جميع المكونات الغذائية بما في ذلك الثوم.