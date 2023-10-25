دوت الخليج - كتب احمد صلاح - شاهد: لاعب الأهلي السعودي يحمل زوجته على ظهره في كورنيش جدة وجمالها يثير المتابعين, شارك نجم فريق الأهلي السعودي “غابري فيغا” صور جديدة عبر حسابه الشخصي على إنستجرام، ظهر خلالها وهو يستمتع بالأجواء الجميلة على كورنيش جدة برفقة زوجته. يذكر أن الأهلي يحتل المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري برصيد 22 نقطة.

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