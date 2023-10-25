دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تعدّ الطرق الطبيعية للعناية بالبشرة والشعر من أكثر الطرق فعالية وسلامةً للحفاظ على جمالك وصحتك. يحتوي الموز وزيت الزيتون على العديد من العناصر الغذائية والمركبات الفعّالة التي تمنحك بشرة صحية وشعر لامع، في هذا المقال، سنقدم لك وصفة تجميلية سهلة باستخدام الموز وزيت الزيتون للعناية ببشرتك وشعرك. نايةبن فوائد الموز للبشرة والشعر مرطب طبيعي: الموز غني بالماء والعناصر الطبيعية التي تساعد في ترطيب البشرة والحفاظ على نعومتها. مضاد للأكسدة: يحتوي الموز على فيتامين C ومركبات أخرى تقوي مناعة البشرة وتحميها من التلف الناتج عن الجذور الحرة. تفتيح البشرة: الأحماض الطبيعية الموجودة في الموز تساعد على تفتيح لون البشرة وتقليل البقع الداكنة. تعزيز نمو الشعر: الموز يحتوي على فيتامين B6 وبعض المعادن التي تعزز نمو الشعر وتقويه. فوائد زيت الزيتون للبشرة والشعر مرطب طبيعي: زيت الزيتون يعتبر مرطبًا ممتازًا للبشرة، حيث يحافظ على توازن الرطوبة فيها. مضاد للأكسدة: يحتوي زيت الزيتون على فيتامين E وأحماض دهنية تعمل على حماية البشرة من التلف الناتج عن الجذور الحرة. تقليل التجاعيد: الاستخدام المنتظم لزيت الزيتون يساهم في تقليل ظهور التجاعيد والخطوط الدقيقة. تقوية الشعر: يمكن استخدام زيت الزيتون لتدليك فروة الرأس وتقوية الشعر وتنعيمه. وصفة تجميلية باستخدام الموز وزيت الزيتون قومي بسحق الموزة جيدًا حتى تصبح عبارة عن عجينة ناعمة. أضيفي زيت الزيتون إلى الموز المهروس وامزجيهما جيدًا حتى تتكون مزيجًا متجانسًا. قومي بتطبيق هذا المزيج على وجهك ورقبتك بحركات دائرية خفيفة لمدة 15-20 دقيقة. اتركي المزيج ليجف على بشرتك لمدة 10 دقائق إضافية. اشطفي وجهك ورقبتك بماء فاتر وجففي بلطف. ستلاحظين فورًا أن بشرتك تشع بالنضارة والحيوية، وسيساهم هذا العلاج الطبيعي في تنعيم شعرك وتقويته أيضًا.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر «هتندمي انك معملتيهاش قبل كده …بإستخدام زيت الزيتون والموز هترجعي شباب اكتر من الاول وتبهري جوزك !! على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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