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دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يمكنك التخلص من ألم الأذن الذي تعاني منه بسبب تراكم الشمع بها وذلك من خلال إتباع أسهل الطرق والخطوات، فبعد أن تقوم بهذه المهمة في المنزل ستتخلص من الألم بعد إذابة الشمع وخروجه من أذنك وبالتالي لن تذهب إلى الطبيب مرة أخرى، حيث أنه تم إثبات فعالية هذه الطريقة في القضاء على الأذن الناتج عن وجود الشمع داخلها، ولكن ننوه إلى ضرورة أخذ الحذر عند القيام بهذه المهمة حتى لا ينتج عنها أي ضرر في أذنك.
إزالة شمع الأذن في المنزل
تعد طريقة إزالة الشمع المُتراكم والمُتكتل الموجود في الأذن داخل المنزل من الطرق الآمنة والتي من الصعب أن تُسبب أي ضرر على الشخص ولكن بشرط إتباع الخطوات والطرق الصحيحة لغسل الأذن من الشمع، ويجب التعامل مع الأذن بدقة وعناية شديدة لعدم تعرض الأذن لأي ضرر أو أذى، فالأذن تعتبر من الأعضاء الأكثر حساسية في جسم الإنسان.
أسهل الطرق لغسل الأذن من الشمع في المنزل
يمكنك غسل الأذن بكل سهولة في منزلك بإتباع أبسط الخطوات وهذه الخطوات كما يلي:
- تجهيز ممنية من المياه ووضعها في إناء ومن ثم وضع الإناء على النار على درجة حرارة ما بين 37 إلى 40 درجة مئوية.
- يتم ترك الماء حتى تبرد قليلاً.
- بعد ذلك يمكن استخدام السرنجة وملئها بالماء ومن ثم وضع الماء من خلالها في الأذن من الأعلى.
- سيتم إذابة الشمع بسهولة بعد عدة مرات لمدة حوالي 10 دقائق.
- وستجد الشمع يذوب ويخرج من الأذن.
- بعد الإنتهاء لا تقلق ستشعر بألم بسيط ولكن إن زاد الألم يجب الذهاب للطبيب فوراً للاطمئنان.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر “مش هتروح لدكتور تاني من النهاردة” .. تعرف على أفضل وأسهل طريقة على الإطلاق لتنظيف الأذن من الشمع في البيت بدون ألم وبدون أي تكاليف .. هتنضفها ببلاش!!! على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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