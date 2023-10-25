“سر مايخطرش على بال الجن الأزرق” .. تعرف على السر وراء وجود ثقب صغير في أسفل القفل بجانب المفتاح .. السبب مش هتتخيله!!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - معلومة عن الثقب الموجود بالقفل من الأسفل لم تكن تعلمها قبل ذلك، حيث أن هناك الكثير من الأشياء التي تتواجد حولنا باستمرار ولا نُدرك مدى أهمية وجودها وهذا الثقب الصغير الذي نراه في القفل من بين تلك الأشياء التي لا يعرف عن أهميتها الكثير من الناس، إلا أن القليل من الأشخاص الذين يحبون استكشاف الأشياء من حولهم يبحثون عن أهمية وجود هذا الثقب وهذا ما سنُحدثكم عنه خلال هذا المقال.

السر وراء صناعة الثقب الصغير أسفل القفل

الثقب الصغير المتواجد في القفل من الأسفل ربما يراه البعض ويظن أن لا فائدة من وجوده ويعتبرونه مجرد ديكور تم وضعه في القفل إلا أنه في حقيقة الأمر هذا الثقب ذو أهمية بالغة ولعل من أهميته ما يلي :

من خلال هذا الثقب يتم تشحيم القفل كل فترة حتى لا يتلف من تكرار القفل والفتح فيه.

كذلك يعمل هذا الثقب على تسريب أي مياه يمكن أن تتواجد داخل القفل ومن ثم الحفاظ على القفل من تعرضه للصدأ.

أبرز أنواع الأقفال وأهميتها

الأقفال ذات أهمية كبيرة للكثير من المواطنين فهم يستخدمونها في إغلاق الأماكن التي يريدون حمايتها بإحكام شديد، كذلك الأماكن التي يقومون بوضع داخلها أشياء ثمينة ويريدون الحفاظ عليها من السرقة لذلك يستخدمون الأقفال لهذا السبب، ومن بين أنواع الأقفال :