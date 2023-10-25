“كااارثه “.. إحذر من تناول الثوم بهذه الطريقة الشائعة تسبب امراض خطيرة.. اعرفها فورا قبل فوات الآوان

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - من المعروف أن الثوم له فوائد كثيرة جدا للجسم ، بفعل ما يحتوي عليه من فيتامينات ومعادن ومضادات أكسدة مكافحة للسرطانات، إلا أن تناوله بطريقة خاطئة تسبب الآثار الجانبية ،لذلك سوف نستعرض لكم الطريقة الصحيحه والخاطئة عند تناوله.

تعرف معنا علي الطريقة الخاطئة لتناول الثوم النيئ

هناك مخاطر عند تناول الثوم النيء على الريق حيث

قال الدكتور بهاء ناجي، استشاري التغذية العلاجية، إن تناول الثوم على الريق يسبب أضرارًا أكثر من الجدوى المرجوة منه، فعند تناول الثوم علي الريق يسبب هذه المخاطر والتي جاءت كالآتي:

التهاب واضطراب في المعدة والجهاز الهضمي.

حدوث انتفاخات وتراكم غازات بالمعدة.

يسبب حموضة وحرقان في المعدة، وذلك لأن تناول الثوم على الريق يحفز ارتجاع أحماض المعدة إلى المريء.

ويسبب أيضا الحساسية و الغثيان والقيء.

تعرف معنا علي الطريقة الصحيحه لتناول الثوم

وبالنسبة للطريقة الصحيحه حيث أوضح لنا استشاري التغذية العلاجية، أن أفضل طريقة لتناول الثوم والاستفاده منه، هو حين تناوله مطهيًا، ففي هذه الحالة مهما كانت كمية الثوم الموجودة في الطعام فلا تؤثر سلبًا على المعدة والجهاز الهضمي،واستكمل أيضا أنه يوجد أقراص مصنوعة من الثوم يمكن لأولئك الأشخاص الذين يعانون من أمراض مناعية تناولها، والتي تؤدي إلى نفس النتيجة، ولكن لا تسبب أي تهيج أو حرقان في المعدة.