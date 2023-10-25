دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يبحث العديد من النساء في مختلف البلاد عن كيفية جعل جسمهم في أفضل شكل وأيضا الكثير من النساء يبحثون عن بعض الوصفات والخلطات على مواقع التواصل الاجتماعي التي تنتج مفعول كبير وسريع في تبييض الجسم واليدين والوجه وكثيرا ما نلاحظ ان هناك بعض الوصفات التي لا توفر لك النتيجه التي تريديها ولكن في هذا المقال سنقول لكم عن بعض الوصفات السحريه جدا والتي سوف تزيل كل الشعر والهالات من الجسم تماما وخاصة لو كنت مقبله على زواج فقط تابعي معنا هذا المقال.
مكونات وصفة الكركم السحريه
تعد هذه الوصفة من أفضل الوصفات التي تقضي على إزالة الشعر تماما وإزالة الهالات السوداء من الجسم.
مكونات هذه الوصفه هي:
• ملعقة من الكركم.
• ملعقة من النشا.
• ماء ورد.
• ملعقة من الفازلين.
• ملعقة من زبدة الشيا.
• ملعقة عصير ليمون.
طريقة التحضير
سوف تستطيعي تحضير هذه الوصفه بكل سهولة وذلك عليك اتباع هذه الخطوات الهامه جدا لكي تتمكني من الحصول على خلطه كريمية ممتازه: اولا احضري إناء كبير وضعي به هذه المكونات جميعا مع بعضها وقومي بخلط جميع هذه الكونات بشكل جيد ثم قومي بالتحريك فيها حتي تزوب تماما وبعدها اتركيها لمدة ربع ساعه ثم ضعي الماسك علي جسدك بالكامل ودلكيه جيدا واتركيه لمدة ساعة وبتدها قومي بغسل جسدك بالماء جيدا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر “قبل زفافك بأيام”.. اخلطي الكركم والنشا واستخدميه في تبيض الجسم من أول يوم… بياض الثلج وإزالة بقع وسواد سنين.. إليك تجربتي !!! على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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