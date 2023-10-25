دوت الخليج - كتب احمد صلاح - في الامتحانات يقوم الطالب بمعرفة السؤال وكتابة إجابته الإجابة النموذجية التى يتم تدريسها في المدرسة والتى تعلمها الطالب، ولكن الغريب أن في امتحان اللغة العربية أحد الطلاب أجاب بطريقة غريبة على أحد الأسئلة في امتحان اللغة العربية وهذه الإجابة أذهلت المدرسين وأبكت المصححين لدرجة لم يتوقعوها كانت إجابته صحيحة على غير المألوف بالرغم من أنه طالب صغير إلا أنه أجاب بعقل ونضج كبير وهذا كان دليل على حسن تربيته ونشأته وسنعرض لكم إجابة السؤال.
رد فعل صادم من المعلم تجاه الإجابة الطالب جعله يبكي
ما حدث كان في امتحان اللغة العربية في فرع النحو كان غريبا في إجابة الطالب التي أجابها والتى استغرب منها المدرسين والمصححين وكانوا في حيرة هل الإجابة تستحق الدرجة كاملة أم لا بالرغم من أنها إجابة صحيحة إلا أن البعض وجدها غريبة بعض الشئ فكان السؤال كالتالى:
إعراب الآية القرآنية بسم الله الرحمن الرحيم “خلق الله الإنسان من عجل” كان المطلوب هو الإعراب باستخدام قواعد النحو التي تعلمها الطالب في المدرسة ولكن ما حدث أنه قام بالإعراب كالتالى:
خلق: فعل ماضي ولكنه لا ينسى فاعله وأضاف أيضًا لن أكتب مبني للمجهول تأدبًا مع المولى عز وجل.
ما هو رد فعل المصحح ورواد التواصل الإجتماعي
كان رد فعل على غير المتوقع بالنسبة للمصحح ففي رأيه أنه التزم بقواعد النحو وأضافت لابد من احترامها وتعليمها للآخرين ولذلك أعطاه المصحح درجة السؤال كاملة 20 درجة، أما رد الفعل للمستخدمين لوسائل التواصل الإجتماعي كانت تعليقاتهم إيجابية في مصلحة الطالب حيث أثنوا على حسن تربيته ونشأته على الدين وأن والديه لابد وأن يكونوا فخورين به وأنهم قدوة للآخرين فقد علموا أبنائهم الأخلاق الحميدة وأصول الدين فبارك الله لهم فيهم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر “دول مايتقلش عليهم عيال” .. طالب يجيب علي سؤال في الإمتحان بطريقة أبكت المصحح وأذهلت الجميع .. اعرف ماذا كتب وما فعله المدرس سيجعلك تبكي !! على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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