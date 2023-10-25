دوت الخليج - كتب احمد صلاح - اكتشفي سرّ الشعر اللامع والصحي خلال 3 أسابيع فقط بوصفة سحرية من زيوت طبيعية 100٪,

تعاني الكثير من الفتيات من مشكلة تقصف الشعر، والتي تؤثر سلبًا على مظهرهن العام. يعود ذلك إلى الاستخدام المفرط للمستحضرات الكيميائية التي تضر بصحة الشعر أكثر مما تفيده. ونتيجة لذلك، يصبح الشعر رقيقًا ويتساقط بشكل متكرر. لذا، نقدم لك وصفات طبيعية فعالة للعناية بالشعر وترميمه.

1- وصفة زيت الزيتون مع زيت الخروع واللوز والسمسم:

تُعتبر هذه الوصفة واحدة من أقوى الوصفات الطبيعية لتطويل الشعر وتحسين مظهره. فهي تعمل على تغذية الشعر وترطيبه وتقويته ومنع تساقطه. قومي بمزج ملعقة من زيت الخروع مع زيت الزيتون وزيت اللوز وزيت السمسم. ضعي هذه الخلطة على شعرك واتركيها لمدة ساعتين قبل شطفها. قومي بتكرار هذه الوصفة مرتين في الأسبوع للحصول على نتائج مذهلة.

2- وصفة البصل مع الثوم:

تعتبر هذه الوصفة فعالة جدًا في تقوية الشعر وتحسين نموه. قومي بعصر بصلة وثومة واحدة واخلطيهما جيدًا. ضعي هذا الخليط على فروة رأسك واتركيه لمدة 30 دقيقة قبل غسله. قومي بتكرار هذه الوصفة مرتين في الأسبوع للحصول على نتائج رائعة.

3- وصفة زيت جوز الهند وزيت اللوز:

تعمل هذه الوصفة على تغذية الشعر وترطيبه وتقويته. قومي بمزج ملعقة من زيت جوز الهند مع زيت اللوز. ضعي هذا الخليط على شعرك ودلكي فروة رأسك بلطف لمدة 10 دقائق. اتركيه لمدة ساعة قبل شطفه. قومي بتكرار هذه الوصفة مرتين في الأسبوع للحصول على شعر صحي ولامع.

4- وصفة الأفوكادو والزبادي:

تعمل هذه الوصفة على ترطيب الشعر وتغذيته وتقويته. قومي بمزج نصف حبة أفوكادو مع ملعقة من الزبادي. ضعي هذا الخليط على شعرك واتركيه لمدة 30 دقيقة قبل غسله. قومي بتكرار هذه الوصفة مرتين في الأسبوع للحصول على شعر ناعم وصحي.

احرصي على تجنب استخدام المستحضرات الكيميائية الضارة بشعرك واستخدمي هذه الوصفات الطبيعية للعناية بشعرك بشكل منتظم. ستلاحظين الفرق في صحة وجمال شعرك خلال وقت قصير.

قم بتحضير هذه الوصفة عن طريق قطع البصل واستخراج عصيره. قم بتدليك فروة رأسك بعصير البصل ثم اغسل شعرك بالشامبو. أضف العسل إلى عصير البصل لترطيب شعرك. لتحضير وصفة الثوم، قم بغلي فصوص الثوم مع زيت جوز الهند وقم بتدليك فروة رأسك بهذا الخليط. استمر في استخدام هذه الوصفة ثلاث مرات في الأسبوع حتى يتحسن شعرك.

طريقة الحلبة هي أيضًا وصفة فعالة. الحلبة تحتوي على كمية كبيرة من البروتين وحمض النيوتيك الذي يفيد الشعر. قم بطحن بذور الحلبة وأضف أربع ملاعق من اللبن. قم بتطبيق الخليط على شعرك لمدة ساعة تقريبًا وكرر الوصفة بانتظام.