“هترجع شبابك من تاني حتى لو عمرك فوق ال 60 سنة”.. تعرف على “نوع من المكسرات” يعيد لك الشباب والحيوية وينظم مستوى السكر في الدم… لن تصدق ما هو!!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تعتبر المكسرات من أكثر الأطعمة المفيدة والصحية حيث يفضل تناولها الصغار والكبار لما تتميز به من طعم لذيذ ومميز لا يقاوم بالإضافة إلى فوائدها الصحية الكثيرة والمفيدة لجسم الإنسان، والجدير بالذكر أن هناك أنواع من المكسرات ذات قيمة غذائية عالية وفوائد متعددة عند تناولها بانتظام وهناك أنواع أخرى تضر بالصحة إذا تم تناولها بشكل خاطئ، لهذا دعونا نستعرض معكم أهم الأنواع المفيدة والصحية والتي ينصح بتناولها لصحة الجسم والأعضاء.

فوائد تناول الجوز لصحة الجسم

يعد الجوز أو عين الجمل من أكثر أنواع المكسرات الغنية بالفيتامينات والمعادن الهامة لصحة الجسم منها البروتينات والدهون الصحية إلى جانب الفيتامينات المختلفة مثل فيتامين سي وكذلك الكالسيوم والفوسفور، كما أثبتت الدراسات العلمية أنه يساعد في تنظيم مستويات الجلوكوز في الدم مما يجعل تناوله صحي ومفيد بشكل كبير وكثرة تناوله يحمي الإنسان من الإصابة بأمراض القلب وتصلب الشرايين، لذا ينصح دائماً بتناوله حيث أنه متوفر في الأسواق بكميات كبيرة ومتاح للجميع.

أهمية تناول البندق لتجديد الشباب والحيوية

يمكنك أيضاً تناول البندق الذي يعتبر من أفضل الأنواع المليئة بالفوائد الصحية حيث أنه غني بالفيتامينات A وB وكذلك الألياف الغذائية بالإضافة إلى زيادة معدل الكوليسترول الجيد في الدم وتقليل الكوليسترول الضار بشكل فعال وآمن على الجسم، لذا يتوجب على الإنسان اختيار الأنواع الصحية والمغذية من أنواع المكسرات المختلفة للإستفادة بتأثيرها الإيجابي والمفيد في الوقاية من العديد من الأمراض.