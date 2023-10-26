“وصفة خطيرة تساوي مليون جنية” تعرفي على كيفية الاستفادة من “قشور الموز” الرهيبة للبشرة والشعر… كنز بيتك وانتى بترميه بدون فايدة!!!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يعد الموز من أكثر الفواكة المحببة لدي الجميع من الصغار والكبار لما يمتاز به من طعم لذيذ ومميز لا يقاوم بالإضافة إلى فوائده الصحية الكثيرة والمفيدة لجسم الإنسان، حيث يحتوي على نسبة كبيرة من البوتاسيوم ومضادات الأكسدة التي تعزز الجهاز المناعي والكثير من الفيتامينات والمعادن الأخرى، ولكن ما لا يعلمه الكثيرين أن لقشور الموز أهمية لا تقل عن تناول الموز حيث يمكن الإستفادة منه في عمل العديد من الوصفات الطبيعية البسيطة والفعالة لعلاج مشاكل الشعر والبشرة.
مكونات وصفة قشور الموز للعناية بالشعر
تعد هذه الوصفة الجبارة من أكثر الوصفات المفيدة والمغذية لصحة الشعر حيث تساعد بشكل كبير في كثافة وتعزيز نمو الشعر، إلى جانب معالجة الشعر الجاف ومنحه اللمعان والنعومة بمكونات طبيعية متوفرة في كل بيت كالتالي:
- قشرة ثمرة من الموز.
- ملعقتين من عصير الليمون.
- كوب من الحليب.
كيفية تحضير وصفة قشور الموز لتنعيم الشعر
تحتوي وصفتنا اليوم على الكثير من الفوائد حيث يساعد الليمون على تنظيف فروة الرأس والقضاء على القشرة وكذلك قشور الموز تعمل على ترطيب بصيلات الشعر ومنحه الحيوية واللمعان، إلى جانب الحليب الذي يغذي الشعر وينعمه، ولتحضير ماسك قشور الموز يجب إتباع الخطوات التالية:
- نبدأ أولاً بوضع قشور الموز في الخلاط ونفرمه حتى يصبح ناعم تماماً.
- نضيف له عصير الليمون ونمزجهم معاً جيداً حتى يتجانس تماماً.
- نغسل الشعر بالحليب من الفروة حتى الأطراف حتى يتغلل جميع بصيلات الشعر.
- نوزع الخليط على الشعر ونتركه لمدة ساعة تقريباً مغطى بمنشفة ساخنة.
- نغسل الشعر بعد ذلك وسوف تلاحظي نعومة وترطيب ملحوظ.
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