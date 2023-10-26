“هترجعك لسن الشباب”..نوع من المكسرات يعيد لك الشباب وينظم مستوى السكر في الدم..اشترى منها هتغير حياتك وترجعلك صحتك اللي راحت!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - المكسرات تعتبر من الأطعمة اللذيذة والصحية المفضلة للصغار والكبار، حيث تتميز بطعمها الرائع والجذاب بالإضافة إلى فوائها الصحية المتعددة التي تعود بالنفع على الجسم ويجب التنويه إلى أن هناك أنواع مختلفة من المكسرات، بعضها يحمل قيمة غذائية عالية وفوائد مميزة عند استهلاكه بانتظام، بينما يمكن أن تكون بعض الأنواع الأخرى ضارة إذا تم تناولها بكميات زائدة واليوم سنقوم بتسليط الضوء على الأنواع المفيدة والصحية لصحة الجسم والأعضاء.
فوائد تناول الجوز لصحة الجسم
الجوز أو عين الجمل يُعد واحدًا من أكثر أنواع المكسرات غنىً بالعناصر الغذائية الهامة لصحة الجسم. إلى جانب احتوائه على البروتينات والدهون الصحية، يحتوي الجوز على مجموعة متنوعة من الفيتامينات مثل فيتامين C، ويحتوي أيضًا على الكالسيوم والفوسفور.
والأبحاث العلمية تشير إلى فوائد إضافية للجوز، حيث يُظهر أنه يمكن أن يساهم في تنظيم مستويات الجلوكوز في الدم، مما يجعله خيارًا صحيًا ومفيدًا للوقاية من الأمراض القلبية وتصلب الشرايين، و لذا، دائمًا ما يُنصح بتضمين الجوز في النظام الغذائي نظرًا لتوافره بكميات كبيرة في الأسواق وإمكانية الوصول إليه بسهولة للجميع.
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