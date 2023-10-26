«طريقة سحرية هتنسف دهون الجسم » … رجيم الماء السحري لفقدان الوزن ..هتخس 5 كيلو في اسبوع واحد فقط وبدون حرمان

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - رجيم الماء هو نوع من الأنظمة الغذائية التي تعتمد بشكل رئيسي على استهلاك الماء كمصدر رئيسي للسعرات الحرارية والسوائل، بعض الأشخاص يقومون به لأغراض معينة، مثل تخفيف الوزن أو تطهير الجسم. يُفضل دائمًا استشارة طبيب أو مختص في التغذية قبل القيام بهذا النوع من الرجيم، يتم تنفيذ رجيم الماء لفترة معينة، وفترات الرجيم تختلف من شخص لآخر.

نظام رجيم الماء

اليوم الاول: 8 صباحًا: قطعة توست، ملعقة عسل أو مربى، 10 صباحًا: تفاحة أو 10 حبات فراولة، 12 صباحًا: كوب زبادي، 2 ظهرًا: ربع دجاجة مشوية، 4 ملاعق سلطة خضراء، أربع أونصات. الساعة: طبق خضار سوتيه، الساعة السادسة: تفاحة، الساعة الثامنة مساءً: طبق سلطة خضراء، علبة تونة مصفاة.

اليوم الثاني: الساعة 8 صباحاً: شريحة توست، ملعقة عسل ابيض أو مربى، الساعة 10 صباحاً: ثمرة من الموز، الساعة 12: كوب من الزبادي، الساعة 2 ظهراً: علبة تونة مصفاة من الزيت، 4 ملاعق سلطة خضار، الساعة 4: شريحة توست، جبن قريش، الساعة 6 : ثمرة من التفاح، الساعة 8 مساء: طبق سلطة، ثمرة بطاطس مسلوقة.

اليوم الثالث: الساعة 8 صباحاً: قطعة توست مع ملعقة عسل. الساعة 10 صباحًا: برتقالة أو يوسفي. الساعة 12 ظهرًا: حصة من الخضار. الساعة الثانية بعد الظهر: بيضة مسلوقة مع سلطة خضراء. الساعة 4 مساءا: سلطة خضراء. التفاح أو البرتقال. الساعة 6:00: شريحة جبن شيدر، الساعة 8:00 مساءً: شريحة لحم مع سلطة جانبية.

اليوم الرابع: الساعة 8 صباحاً: قطعة توست، ملعقة مربى. الساعة 10 صباحًا: برتقالة واحدة أو 10 حبات فراولة. الساعة 12 ظهرًا: 4 ملاعق جبن، قطعة توست. الساعة الثانية بعد الظهر: طبق من شوربة الخضار أو السلطة. الساعة 4 عصرًا: بسكويت دايجستيف. الساعة 8 مساءً: شريحة من جبنة الشيدر. الساعة 8 مساءً: ربع دجاجة مشوية، تقدم مع سلطة خضراء وعصير جريب فروت.

اليوم الخامس: 8 صباحًا: قطعة توست، ملعقة عسل، 10 صباحًا: برتقالة، 12 ظهرًا: 4 ملاعق كبيرة جبن، 2 ظهرًا: علبة تونة خالية من الزيت، 3 جمبري، 4 ملاعق كبيرة سلطة، 4 طلب: تفاحة، 6 مساءً : شريحتان من جبنة الشيدر، الساعة 8 مساءً: طبق جانبي من الخضار السوتيه.