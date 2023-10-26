دوت الخليج - كتب احمد صلاح - الوصفة المعجزة للقضاء على ضعف السمع بمكونات طبيعية يعود السمع 100%,

لم يعد كبار السن فقط الذين يعانون من ضعف السمع، والمشكلات الكثيرة المصاحبة والمترتبة على تلك المشكلة الصحية الكبيرة سواء في البيت، أو العمل فكثير من الشباب يعانون أيضاَ من ضعف حاسة السمع لديهم، ولكن الوصفة اليوم مختلفة عن كثير من العلاجات الأخرى المعروفة، فليس لها أية مضاعفات صحية خطيرة، فضلاَ عن فوائدها الغير محدودة، وتأثيرها السريع في القضاء على ضعف السمع.مكونات وصفة اليوم

عدد أربعة فصوص من الثوم.

ملعقتين، أو ثلاثة ملاعق من زيت الزيتون.

قطارة أذن، ويتم تنظيفها، وتعقيمها بشكل جيد.

قطعة نظيفة من الشاش.طريقة تحضير الوصفة

قبل كل شئ قم باختيار فصوص الثوم النظيفة، والكبيرة والتي نمت بشكل كامل، ولا تقترب من الثوم المبرعم لأنه لن يفيد في وصفة اليوم ثم قشر الثوم جيدا، ونظفه، ثم ضعه في أداة فرم الثوم، أو الأداة المستخدمة في ضغط الليمون لتحصل على خلاصة العصارة الموجودة في الثوم، ثم نضع هذه العصارة على زيت الزيتون، ويخلطا جيداَ، ثم قم بوضعهم في القطارة النظيفة، والمعقمة، ويمكنك تطبيق أحد طريقتين إما بوضع نقاط الزيتون، والثوم مباشرة في الأذنين، أو قم بوضع الشاش في المزيج ثم وضع هذا الشاش في الأذنين لمدة ساعتين ثم انزعها، والق بها في سلة المهملات، وسوف تشعر بتحسن سريع في حاسة السمع، ومع الاستخدام الدائم ستجد أن حاسة السمع استعادت تقريباَ كامل طاقتها.

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