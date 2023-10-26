دوت الخليج - كتب احمد صلاح - وداعا للمسكنات .. وصفات سريعة وفعالة لتسكين ألم الأسنان الشديد في المنزل,

�تبر ألم الأسنان من أشد الآلام وجعا حيث يؤثر علي الإنسان ويشعر بألم في اللثة بالكامل وكأنها تقوم بالنبض من الوجع. مما يجعل الإنسان يحس بحالة تعب وإرهاق يصاحبها صداع وصاحب بألم يشمل الفم بالكامل، ويجب علينا معرفة الطرق الطبيعية التي تخلصنا من وجع الأسنان و التي سنصنفها فيما يلي: وصفات طبيعية للقضاء على الآلم الشديدة للأسنان هذا الأمر من الأمور الهامة جدا التي تحتاج إلى إهتمام شديد لأن ألم الأسنان توصل الفرد علي عدم مقدرته من مداومة عمله ويعرضه لتعب بدني ومن تلك الوصفات الآتي: وصفة الثوم لعلاج ألم الأسنانمن الوصفات الطبيعية التي ساهمت بشكل كبير في إزالة آلام الأسنان، ويمكن إستخدامه: عن طريق تقشير فص من الثوم، ثم شقه ووضع الثوم بداخل الأذن التي تجاور الأسنان المأتلمة ولكن يجب وضعه بحرص. وسوف تساعد هذه الطريقة في سحب الأوجاع والشعور بالألم بإذن الله. وصفة الخردل لعلاج ألم الأسنان الخردل أثبت أن له تأثير غير عادية في التخلص من ألم الأسنان الذي يرافقه الأرق والتعب ولكي يتم الإستفادة بشكل تام من الخردل في علاج ألم الأسنان. يجب طبخ الخردل. وإستخدام ماء الخردل في مضمضة الفم .حيث عملت تلك الطريقة على إزالة آلام الأسنان والتخلص من الوجع وتسكينه بشكل سريع. وصفة الخل والملح لعلاج ألم الأسنان الملح والخل نتائج فعالة في القضاء علي آلام الأسنان عند دمج الخل مع الملح سوف نحصل على خليط مدهش لإزالة آلام الأسنان لذا يمكنك دمج الملح والخل وإستخدام الناتج في مضمضة الفم وبذلك يخلصك من الألم الشديد للفم. وصفة القرنفل لعلاج ألم الأسنان قد أدى القرنفل إلي نتائج مبهرة في القضاء علي ألم الأسنان لذلك يمكن إستخدام القرنفل في التخلص من الآلام الشديدة للأسنان وذلك بتقطير الأسنان بالقرنفل. و المحافظة على نظافة الأسنان والإبتعاد عن الأطعمة الضارة والأشياء الضارة والمشروبات الضا رة. حيث هذا يجنب حدوث ألم بالأسنان.