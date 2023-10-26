دوت الخليج - كتب احمد صلاح - وداعاً للسكرى.. أغذية سحرية متواجدة بمطبخك تخفض نسبة السكر في الدم بشكل مذهل وبدون ادوية,

قد تؤدي بعض الأطعمة إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم بسرعة كبيرة مثل السكريات المكررة والخبز، في حين تكون عملية امتصاص السكر بطيئة عند تناول الخضار والحبوب الكاملة.

البقوليات والخضروات هي أفضل حليف لمرضى السكري. العدس، البازلاء، الفاصوليا المجففة أو بمعنى آخر كل البقوليات غنية بالبروتين والسكر البطيء (مؤشر جلاسيمي منخفض)، وخلافاً للمفهوم الخاطئ، تعتبر حليفاً ممتازاً لمرضى السكري لأنها تساعد في السيطرة بسهولة على نسبة السكر بالدم وفق ما يؤكده الاختصاصي في الغدد الصماء والتغذية الدكتور بيار نيس. وينصح بتناول البقوليات 3 مرات في الأسبوع

أما بالنسبة إلى الخضروات الخضراء فهي ترافق مريض السكري ويجب أن تكون موجودة في الصحن اليومي. ويمكن تناولها نيئة أو مطبوخة أو مشوية، والكمية الموصى بها تناول خضار نيئة (كمية 1) مع خضار مطبوخة في كل طبق رئيسي، كما يمكن إضافتها إلى الأرز أو المعكرونة، أو حتى شربها كعصير.

الألياف: ضرورية لمرضى السكري

تساعد الألياف القابلة للذوبان أو غير القابلة للذوبان في السطيرة على مستويات السكر في الدم. كما أنها تعطي شعوراً بالشبع، ما يمنع القرمشة بين الوجبات، وبالتالي تمنع إنتاج الأنسولين وتساعد الجسم على الاستجابة بشكل أفضل مع الكربوهيدرات. ومن المفيد أن نعرف أن الألياف القابلة للذوبان تجذب المياه وتُشكّل مادة هلامية مفيدة لعملية التمثيل الغذائي لأنها تحبس جزءاً من الكربوهيدرات والدهون.

بفضل خصائصه المضادة للالتهابات وتأثيره المنشط للجهاز الهضمي، يُعتبر الزنجبيل أحد الأطعمة الفعّالة في السيطرة على نسبة السكر في الدم. كما يُساعد في تحسين حساسية الأنسولين وتقليل مستويات الكولسترول الضار.

* القرفة:

تُمتاز القرفة بقدرتها على تحسين حساسية الأنسولين وتنظيم مستويات السكر في الدم. يُمكن إضافة القرفة إلى الشاي أو القهوة أو الحبوب أو الحلويات للاستفادة من فوائدها الصحّية.

* البقوليات:

تحتوي البقوليات مثل الفاصوليا والعدس والحمص على الألياف القابلة للذوبان والبروتينات النباتية، مما يجعلها مصدرًا ممتازًا للطاقة المستدامة وتحسين حساسية الأنسولين.

* المكسرات:

تحتوي المكسرات مثل اللوز والجوز والبندق على الأحماض الدهنية الصحّية والألياف والبروتينات، مما يساعد في السيطرة على نسبة السكر في الدم وتحسين الشعور بالشبع.