“في اقل من دقيقتين ”.. طريقة عبقرية لسحب الفلوس من الـ ATM ماكينات الصراف الآلي بدون اي فيزا.. سهلناها عليك!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - اعتاد الكثير من الأشخاص علي سحب الأموال من ماكينات الصراف الآلي من خلال الفيزا، حيث يعد استخراج الأموال من ماكينة الصراف الآلي بدون وجود بطاقة هو أكثر الأشياء التي يتمناها الكثير، والتي تعتبر من أكثر الخدمات التي تتم بكل سهولة دون أن يتم استخدام البطاقة وتعتبر هذه الخدمة من الخدمات التي تم إطلاقها من خلال البنوك بشكل حديث لتسهيل عملية السحب بالأموال، ولكن حتى يستطيع المواطنين استخدام هذه الخدمة لابد أن يتوافر شرط وبعد تنفيذه يصبح من السهل أن يقوم المواطن بسحب الأموال لذلك سوف نقدم لكم اليوم طريقة سهلة حتي تتمكنوا من سحب الأموال بدون استخدام اي فيزا بكل سهولة .

طريقة عبقرية تمكنك من سحب الأموال من ماكينات الصراف الآلي بدون استخدام الفيزا

سهلناها عليك.. هذه الطريقة سوف تسهل عليك الكثير عند سحب النقود من ماكينة الصراف بدون بطاقة، حتى يتم ذلك فإنه هناك شرط يجب توافره لكي يتم سحب نقود من ماكينة ATM وذلك من خلال اتباع الآتي:

شرط هذه الطريقة هو سهل للغاية كل ماعليك أن يتوفر لدى العميل محفظة إلكترونية موجودة على الهاتف الخاص به، وقد سبق له التسجيل على التطبيق حتى يستطيع سحب النقود من الماكينة، إذا كنت من مشتركين في محفظة فوادفون كاش ،اطلب الكود: *9# ،ثم حدد إمكانية السحب عبر ماكينة ATM،وبعد ذلك حدد قيمة المبلغ المراد سحبه،ثم قم بكتابة الرقم السري،وبعد ذلك يتم ارسال رسالة بشأن الرقم السري لماكينة ATM،

وأخيرا: ادخل الرقم وقم بسحب الفلوس .