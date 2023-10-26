«عيش على النت براحتك»..فكرة جهنمية لفتح شبكات الواي فاي المغلقة طرق سهلة وآمنة…جرب ومش هتندم

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يبحث الكثيرون عن طرق سهلة للوصول إلى شبكات الواي فاي للاستمتاع بالإنترنت المجاني بشكل مستمر والوصول إلى المنصات الشهيرة مثل يوتيوب وفيسبوك، واليوم، نقدم لكم أحدث الطرق البسيطة لفتح شبكات الواي فاي،إنها الطريقة الأسهل لكل مستخدم للحصول على كلمة مرور الشبكة، وفقًا لما سنشرحه لكم في هذا المقال.

فتح أي شبكة واي فاي أصبح الآن سهلاً دون الحاجة إلى برامج أو تطبيقات وهمية. فيما يلي الخطوات:

١. انتقل إلى قسم الواي فاي على هاتفك المحمول.

٢. انقر على الشبكة المجاورة لك.

٣. انسخ اسم الشبكة.

٤. حدد “إضافة شبكة جديدة”.

الإنترنت أصبح جزءًا حيويًا من حياتنا اليومية، وله أهمية كبيرة في العديد من المجالات، بما في ذلك:

1. التواصل والاجتماع:

يتيح الإنترنت التواصل بسهولة مع الأصدقاء والعائلة في أنحاء العالم عبر وسائل التواصل الاجتماعي والبريد الإلكتروني، مما يجعل العالم أصغر وأكثر ارتباطا.

2. التعلم والتعليم:

يوفر الإنترنت وسائل للتعلم عبر الإنترنت، مما يسمح للأشخاص بالدراسة عن بُعد والحصول على شهادات تعليمية عبر الدورات العبر الإنترنت.

3. الوصول إلى المعلومات:

يسمح الإنترنت بالبحث عن معلومات على مستوى واسع حول موضوعات مختلفة، مما يساعد في زيادة الوعي والمعرفة.

4. العمل والأعمال:

يسهل الإنترنت إجراء الأعمال التجارية عبر الإنترنت، سواء كانت صغيرة أو كبيرة، ويوفر فرصًا للتسويق والتجارة الإلكترونية.

5. الترفيه:

يمكن للأشخاص مشاهدة الأفلام والمسلسلات والاستماع إلى الموسيقى ولعب الألعاب عبر الإنترنت، مما يوفر وسيلة للترفيه والاستمتاع.