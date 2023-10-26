دوت الخليج - كتب احمد صلاح - طريقة عمل بسكويت النشادر في البيت بالمقادير الممتازة,

يعد ‏بسكويت النشادر واحد من أفضل الوصفات التي يحب عملها الكثير من الناس في الوطن العربي، ويتم تقديمه بجانب الشاي والقهوة كما أن طريقة عمله سهلة وبسيطة، ‏كذلك أصبح إحدى الأكلات ‏التي يشتهر بها عيد الفطر المبارك، ‏لذلك مع بداية النصف الأخير من شهر رمضان الكريم بدأ البحث يزداد كثيرا عن طريقة إعداد بسكويت النشادر في المنزل وذلك من أجل الاستعداد لاستقبال العيد الفطر المبارك، ‏لذلك من خلال مقالنا سوف نستعرض طريقة إعداد بسكويت النشادر.

يجب أن تعلمي عزيزتي القارئة أن إعداد بسكويت النشادر في المنزل ليس بالأمر الصعب وكل ما تحتاجين إليه من مكونات كالتالي:

عدد ست حبات بيض.

‏لبن بمقدار كوب واحد.

‏زيت بمقدار كوب واحد.

‏سكر بمقدار كوب واحد.

بيكنج بودر بمقدار ‏4 ملعقة شاي.

‏فانيليا بمقدار ملعقة الشاي.

‏نشادر بمقدار خمس ملاعق طعام.

دقيق بمقدار 4 كوب.

طريقة تحضير بسكويت النشادر

بعد تجهيز كافة المكونات التي في الأعلى يجب عليك اتباع كافة الخطوات التالية من أجل تحضير بسكويت النشادر:

‏أحضري وعاء عميق وضعي به البيض ثم ابدأ بالضرب عن طريق المضرب الكهربائي، بعد ذلك أضيفي كلًا من السكر والزيت والفانيليا واستمري بالضرب حتى يتم التجانس بشكل تام.

‏أحضري وعاء آخر ونضع فيها الحليب ثم اضيفي له النشادر اخلطيهم جيدًا معا، ثم ضعيهم على الخليط الذي تم ضربه في السابق.

‏اخلطي كل المكونات حتى تمتزج معًا جيدا، ثم بعد ذلك قومي بإضافة الدقيق بشكل تدريجي وابدأي بالعجن مع الاستمرار حتى الانتهاء من كم الدقيق، حتى تحصلي على عجينة متماسكة لا تلتصق في اليد.

‏بعد ذلك اتركي العجينة لوقت حتى ترتاح بعد أن تغطيها جيدًا.

‏ابدئي بعمل أصابع بسكويت من العجينة ثم أحضري صينية قومي بدهنها زيت وضعي فيها اصابع البسكويت.

‏وبعد تسخين الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية ابدأ بوضع صينية البسكويت داخل الفرن، ‏وانتظري حتى يصل لونها إلى اللون الذهبي، ‏ثم أخرجيها من الفرن وانتظري حتى يبرد البسكويت ويقدم مع الشاي او قهوة.