دوت الخليج - كتب احمد صلاح - خلال فصل الصيف، يعاني الكثيرون من الصراصير والحشرات الموجودة في دور السكن، والتي تعد شائعة جدًا، خاصة في المطابخ، وتعد واحدة من أكثر الأمور إزعاجًا لجميع أفراد الأسرة، خاصة النساء، ولكن التخلص من هذه الحشرات والصراصير أصبح الآن أمرًا سهلاً للغاية. يمكن التخلص من الحشرات والصراصير بطرق آمنة وفعالة ودون الحاجة إلى استخدام المبيدات الحشرية التي تكون لها تأثير مؤقت، يمكن أن تتسبب أيضًا في الكثير من الأذى لصحة الأفراد، خاصة الأطفال، لمعرفة الطريقة الآمنة لصد الحشرات، تابعونا حتى نهاية المقال.
غالبًا ما يكون الكثيرون غير عارفين بأهم فوائد الغار، خاصة عند استخدامه لإزالة الطاقة السلبية من المنزل وخلق جو من الراحة والهدوء، يُستخدم عند حرقه كالبخور في جميع أنحاء المنزل، وفي هذا اللحظة يقضي على جميع الحشرات والصراصير بشكل دائم.
تحضير عجينة لصد الصراصير:
الآن، يمكنكم إعداد عجينة للقضاء على الصراصير والحشرات بطريقة آمنة وبسيطة، على النحو التالي:
المكونات:
- ملعقة صغيرة من الحليب المجفف.
- ملعقة صغيرة من السكر.
- ملعقة صغيرة من حمض البوريك.
خطوات تحضير العجينة السحرية:
١. احضروا وعاء بلاستيكي مناسب.
٢. امزجوا جميع المكونات جيدًا حتى تتكون خليطًا متجانسًا.
٣. ارتدوا قفازات بلاستيكية قبل التعامل مع العجينة.
٤. شكلوا العجينة إلى كرات صغيرة.
٥. ضعوا هذه الكرات في مناطق مختلفة حول المنزل، خاصة في الأماكن التي يتردد فيها الصراصير والحشرات المزحلقة.
٦. يمكن أن يستمر تأثير هذه الخلطة السحرية لمدة تصل إلى شهر أحيانًا دون العثور على أي صراصير.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر «فكرة بمليون جنيه»…ضعي ملعقة منه خلف البوتاجاز وتخلصي من الصراصير الصغيرة في المطبخ نهائياً..مش هتاخد دقيقة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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