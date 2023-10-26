دوت الخليج - كتب احمد صلاح - ما هي المهن التي تحتاجها السعودية للتجنيس 1445 وكيف اقدم عليها؟,

توفر المملكة العربية السعودية حق الحصول على الجنسية السعودية للمقيمين داخل المملكة من رجال الأعمال وأصحاب الأعمال الحرة المختلفة، وذلك وفقًا لبعض الضوابط، ولكن تجد الجنسية السعودية إقبالًا شديدًا من معظم الأشخاص المقيمين داخل المملكة، حيث يتساءل العديد من الأفراد ما هي المهن التي تحتاجها السعودية للتجنيس 1445 وكيف اقدم عليها؟ وسنتعرف على المهن المطلوبة في السعودية وكيفية التقديم.

حددت الحكومة بالمملكة العربية السعودية بعض المهن الهامة التي تسهل عملية الحصول على الجنسية بسرعة، حيث تستهدف المملكة العربية السعودية الشباب الذي يمتلك مهارة بعض المهن وتجعلهم حاملين للجنسية من أجل تحسين مجالات العمل داخل المملكة، وقد جاءت المهن المطلوبة في المملكة على النحو التالي:

الأطباء.

التخصصات النادرة.

التخصصات العملية.

خبراء الطاقة

الصيادلة.

العاملين في الطاقة الذرية.

المبتكرون.

المهندسين.

شروط الحصول على الجنسية

حددت وزارة الداخلية والأحوال المدنية بعض الشروط لحصول الفرد على الجنسية السعودية والتي تتمثل فيما يلي:

أن يجيد اللغة العربية إجادة تامة.

أن يقدم ما يفيد أنه يتعاش من طرق مشروعة.

أن يكون حصل على الإقامة لمدة لا تقل عن 10 سنوات متتالية.

أن يكون مشهود له بحسن السير والسلوك.

أن يكون مقيم داخل أراضي المملكة العربية لمدة لا تقل عن 10 سنوات.

أن يكون من أصحاب المهن التي تحتاجها البلاد ويستثنى من هذا الشرط من ولد في المملكة لأم أجنبية وأب مجهول.

عدم وجود أي حكم قضائي بحقه.

يجب أن يجتاز الاختبار الطبي فيما يخص قواه العقلية.

يجب أن يكون الفرد مقيم بشكل قانوني داخل المملكة العربية السعودية.

طريقة التقديم على طلب التجنيس

أوضحت وزارة الداخلية والأحوال المدنية عن إمكانية تقديم طلب للحصول على الجنسية السعودية وذلك من خلال المنصة الرقمية الرسمية أبشر كونها المتحكم الرسمي في المعاملات الحكومية، وذلك من خلال إتباع الخطوات التالية:

الدخول على المنصة الرقمية أبشر “من هنا“.

الضغط على أبشر أفراد.

تسجيل الدخول من خلال كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور.

كتابة الرمز المرئي.

الضغط على دخول.

اختيار دليل الخدمات.

الضغط على خدمة حجز مواعيد أبشر.

تحديد فرع الأحوال المدنية القريب من الشخص.

توضيح سبب حجز الموعد وهو التقديم على الجنسية.

اختيار الموعد المناسب.

تجميع كافة البيانات الرسمية المطلوبة.

تقديم الطلب وانتظار الرد.

جدير بالذكر ان وزارة الداخلية والأحوال المدنية قد حددت شرط حصول الطفل المولود في المملكة العربية السعودية على الجنسية السعودية أن يكون قد وصل لسن البلوغ ويتم إعطاء الجنسية بشكل رسمي بعد بلوغ سن الرشد.