هيرجع كأنه لسة راكب جديد.. إليك طريقة تنظيف سلك الشباك من غير ما يتقطع بأسهل الخطوات

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يعتبر سلك الشباك من أهم العناصر الموجودة في المنزل، لأنه يقوم بحماية المنزل من دخول الحشرات والحيوانات الضارة، بالإضافة إلى أنه يمنع دخول الأتربة والغبار إلى المنزل، ونلاحظ مع الاستخدام المستمر له فإن السلك يتعرض إلى تراكم الأوساخ والدهون على سطحه، مما يتسبب في جعل شكله غير نظيف وغير جذاب، وخلال سطور هذا المقال سوف نتعرف على طريقة فعالة وسهلة لتنظيف سلك الشباك.
طريقة تنظيف سلك الشباك
قبل أن يتم التعرف إلى طريقة تنظيف سلك الشباك، يجب التعرف على المكونات التي يتم استخدامها في هذه الطريقة، وتتمثل في التالي:
- مكنسة كهربائية.
- إسفنجة.
- سائل غسيل الأطباق.
- خل.
- بيكربونات الصودا.
- وعاء.
- قفازات مطاطية.
خطوات تنظيف شباك المطبخ
أما بالنسبة لخطوات طريقة تنظيف سلك الشباك الخاص بالمطبخ، فتأتي على النحو التالي من النقاط:
- فك درفة الشباك لتتمكن من الوصول إلى السلك بسهولة.
- وبعد ذلك يتم تنظيف الغبار والأتربة باستخدام المكنسة الكهربائية لإزالة والأتربة والغبار.
- ثم بعد ذاك يتم تحضير محلول التنظيف في وعاء وهو عبارة عن خلط كمية متساوية من سائل غسيل الأطباق مع كمية من الخل.
- يتم رش محلول التنظيف على سلك الشباك باستخدام زجاجة بخاخ، ثم يتم استخدام إسفنجة مبللة بمحلول التنظيف ويتم تنظيف الشباك بها.
- بعد ذلك يتم استخدام الماء الجاري من أجل شطف الشباك جيدًا.
- وقبل أن يتم تركيب درفة الشباك يجب تجفيفه أولًا باستخدام منشفة نظيفة وتركه مدة في حرارة الشمس.
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