“ضاع عمرنا علي الفاضى واحنا منعرفهاش” .. وصفة جهنمية ومضمونة 100% هتقضي على زفارة الفراخ نهائياً بمكون سحري موجود في مطبخك .. مش هتتخيل النتيجة!!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - الفراخ من الأكلات التى لا يمكن الاستغناء عنها لأنها أحد مصادر البروتين الهام لتغذية الجسم والفراخ تحتوي على زفارة شديدة ويجب تنظيفها جيدا للتخلص من الزفارة قبل الطهي لذا تبحث الكثير من السيدات عن طرق سهلة وسريعة للتخلص من زفارة الفراخ بدلا من الطرق التقليدية وهي غسلها بالماء عدة مرات وعندها تبقى الزفارة عالقة بالأيدي ، لذا سوف نوضح لك الطرق البديلة والفعالة والوصفه الجهنمية لغسل الفراخ جيداً والتخلص من أي رائحة زفارة بها بمكون سكري متوفر بالمنزل لضمان الاستفادة منها وحصول الجسم على العناصر الغذائية الموجودة بها.

استخدام الليمون وأهميته في تنظيف الفراخ

الليمون مكون سحري وفعال جداً لـ التنظيف بشكل عام وفي غسل الفراخ بشكل خاص حيث يُعد الليمون من الأطعمة الصحية والمفيدة للجسم الي جانب رائحته النفاذة التي تقضي على اي رائحة زفارة موجودة بالفراخ ومطهر طبيعي يقضي على اي بكتيريا عالقة بالاشياء أو بالأيدي لذا يمكن استخدام الليمون بشكل مطمئن للحصول علي نظافة للفراخ لامثيل لها.

استخدام الملح والدقيق في تنظيف الفراخ

يمكنك استخدام خليط من الملح والدقيق بعد غسل الفراخ بالماء وذلك للحصول على فراخ بيضاء نظيفة وخالية من أي رائحة زفارة أو روائح أخرى كريهة فقط يمكنك فرك الفراخ بكمية من الملح والدقيق ثم غسلها بالماء وبعد ذلك احضري وعاء مناسب وضعي بها كمية بسيطة من الماء وأضيفي إليها ملعقة كبيرة من الملح وملعقة أخري من الدقيق وكمية قليلة من الخل واستخدمي محلول النفع هذا لنقع الفراخ مدة نصف ساعة وسوف تحصلين على نتيجة مبهرة ورائحة وطعم لذيذ للدجاج بعد الطهي.