«جوزك هيموت عليكي».. ضعي زيت الزيتون مع القرنفل ليلة واحدة على تلك المنطقة قبل الذهاب إلى النوم .. مش هتبطليها تاني!!؟

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - قومي بوضع زيت الزيتون مع القرنفل على هذه المناطق للحصول على نتائج مذهلة يُعرف القرنفل بفوائده المتنوعة والمتعددة، ولذا يُضاف إلى العديد من الوصفات التجميلية والطبية وأيضًا زيت الزيتون الذي يُعرف بفوائده المميزة سواء للبشرة أو الشعر أو الجسم سنقدم اليوم هذه الوصفة لجميع متابعي موقعنا في العارضة.

وصفة زيت الزيتون والقرنفل

وصفة زيت الزيتون والقرنفل تُعتبر واحدة من الوصفات الشهيرة جدًا في عالم العناية بالبشرة والشعر هذه الوصفة الطبيعية تساعد في التخلص من تجاعيد البشرة وتمنحها الحيوية والنضارة، كما تعمل على تقوية الشعر يمكن تحضير هذه الوصفة بسهولة من خلال جمع المكونات التالية: ملعقة من زيت الزيتون متوسطة الحجم وكمية مناسبة من زيت جوز الهند وملعقة من النشا.

طريقه تحضير وصفه زيت الزيتون والقرنفل

يمكن تحضير واستخدام هذه الوصفة كالتالي:

قومي بتجهيز وعاء زجاجي وضعي فيه ملعقة من زيت الزيتون وعددًا من عيدان القرنفل ثم قومي بطحن العيدان مع زيت الزيتون بشكل جيد. بعد ذلك، أضيفي ملعقة من النشا إلى الخليط وامزجي حتى يتجانس تمامًا. قومي بإضافة زيت جوز الهند إلى الخليط وواصلي التحريك حتى تحصلي على مزيج ناعم تمامًا. لتطبيق الوصفة على الشعر، تأكدي من أن شعرك نظيف تمامًا ضعي كمية من الخليط على فروة رأسك، ثم قومي بتوزيع الباقي على شعرك بشكل متساوي. اتركي الخليط على شعرك لمدة ساعة. بعد انقضاء الزمن، قومي بغسل شعرك بالماء الفاتر.

تكرر هذه الوصفة بانتظام للحصول على أفضل النتائج بعد مرور شهر من تطبيق هذه الوصفة، ستلاحظين تحسنًا في حالة شعرك وفروة رأسك. تساعد هذه الوصفة في التخلص من بعض المشكلات التي قد تواجهينها.