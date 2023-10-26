دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يقال إن الشعر هو تاج المرأة، ولهذا السبب يهتم النساء بجمال وصحة شعرهن هناك العديد من الطرق المختلفة لتسريح الشعر، بما في ذلك الطرق الكيميائية التي قد تتسبب في تلف الشعر، والطرق الطبيعية التي تحافظ على صحة الشعر واحدة من الوصفات الطبيعية التي تُعتبر فعّالة في تنعيم الشعر المجعد هي وصفة النشا النشا هو مادة طبيعية تُستخرج من حبوب الأرز وتتميز بالعديد من الفوائد للشعر، وتشمل طريقة عمل وصفة النشا لفرد الشعر مكونات وصفة النشا لتنعيم الشعر: كوب من ماء الأرز.

ملعقة كبيرة من النشا.

ملعقة صغيرة من زيت الزيتون أو زيت اللوز الحلو. طريقة تحضير واستخدام الوصفة: انقعي الأرز في الماء لمدة نصف ساعة. صفّي الأرز واحتفظي بماء الأرز في وعاء. أضيفي النشا إلى ماء الأرز وقومي بتحريكه جيدًا حتى يمتزج النشا تمامًا. أضيفي زيت الزيتون أو زيت اللوز الحلو إلى الخليط وامزجيه بشكل جيد. قومي بتوزيع الخليط على شعرك ودلكي فروة الرأس بلطف. اتركي الخليط على شعرك لمدة 30 دقيقة. اشطفي شعرك بالماء ثم استخدمي الشامبو. نصائح لتحضير واستخدام وصفة النشا لتنعيم الشعر: يُفضل استخدام ماء الأرز الطازج للحصول على أفضل النتائج. يمكنك إضافة ملعقة صغيرة من العسل إلى الخليط لزيادة ترطيب الشعر. يمكنك أيضًا إضافة ملعقة صغيرة من الحليب لجعل الشعر أكثر نعومة. يُفضل تكرار استخدام هذه الوصفة مرة واحدة في الأسبوع للحصول على أفضل النتائج. هذه الوصفة تُعد واحدة من الوصفات الطبيعية والآمنة التي تساهم في تنعيم الشعر المجعد دون التسبب في تلفه، مما يمنحك شعرًا ناعمًا وصحيًا.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر «ياريتني جربتها من زمان».. الكرياتين الطبيعي للشعر بملعقة من النشا اجعلي شعرك يطول بسرعة الصاروخ .. وصفة بمليون جنيه!!؟ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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