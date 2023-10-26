دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تحقيق بشرة نضرة وجذابة خالية من الشوائب والتصبغات هو حلم يسعى إليه معظم النساء والفتيات الجمال والبريق هدف يسعى الكثيرون لتحقيقه، وبالتالي، يبحثن دائمًا عن تركيبات وخلطات طبيعية فعّالة للعناية ببشرتهن وأجسامهن يهدفن إلى التخلص من المشاكل والعيوب التي يمكن أن تؤثر على صحة الجلد إحدى الوصفات الفعّالة لتحقيق هذا الهدف هي وصفة الصابون المعتمدة على الخيار تُعد هذه الوصفة واحدة من أفضل الوصفات لتفتيح البشرة وإعطائها النضارة والجاذبية بأقل التكاليف. وصفة بسيطة لصنع صابون الخيار الطبيعي والمنزلي مكونات وصفة الصابون لتفتيح البشرة: قطعة كبيرة من الصابون النقي (يمكن استخدام صابون الغليسرين أو صابون العسل).

خيار متوسط الحجم.

2-3 ملاعق كبيرة من عصير الليمون الطبيعي.

1-2 ملعقة صغيرة من زيت الزيتون. طريقة التحضير: ابدأي بتقطيع الصابون إلى قطع صغيرة أو حبيبات. قومي بفرم الخيار جيدًا حتى يتحول إلى عصير. اخلطي الصابون المقطع مع عصير الخيار في وعاء زجاجي. قومي بإضافة عصير الليمون وزيت الزيتون إلى الخليط وامزجيهم جيدًا حتى تحصلي على مزيج متجانس. طريقة الاستخدام: استخدمي هذا الصابون للغسيل اليومي لبشرتك، سواء كانت للوجه أو الجسم. دلكي الصابون بلطف على بشرتك بحركات دائرية. اشطفي بشرتك جيدًا بالماء الفاتر. يعتبر هذا الصابون طبيعيًا ومفيدًا لتفتيح البشرة وتنظيفها يجب ملاحظة أن استخدام هذا الصابون بانتظام وباستمرار هو السبيل الفعّال للحصول على النتائج المرجوة دائمًا يُنصح بإجراء اختبار حساسية على جزء صغير من الجلد قبل استخدام أي منتج جديد على البشرة للتحقق من عدم حدوث رد فعل سلبي.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر «للمتزوجين فقط».. وصفة بسيطة لصنع صابون من مكونين فقط الصابون والخيار وبتكلفة اقتصادية جدا .. ياريتني جربتها من زمان!!؟ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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