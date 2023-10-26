دوت الخليج - كتب احمد صلاح - الشاي الأزرق.. كنز يجهله الكثيرين لها العديد من الفوائد الصحية المذهلة وهذه أبرزها,
يساعد مشروب مسحوق زهرة البازلاء الزرقاء “بازلاء الفراشة” المعروف باسم “الشاي الأزرق” على تعزيز الذاكرة ومكافحة عملية الشيخوخة.
يتمتع مسحوق زهرة البازلاء الزرقاء بالعديد من الفوائد الصحية، بما في ذلك تأخير عملية الشيخوخة، وتحسين صحة الجهاز الهضمي، وتعزيز نمو الشعر.
يعتبر مسحوق البازلاء الزرقاء طعامًا نباتيًا قويًا للغاية، ويتم صنعه من زهور نبات بازلاء الفراشة التي تم استخدامها لقرون في جنوب شرق آسيا لتعزيز الحيوية والشيخوخة الصحية.
سنستعرض في هذا المقال أبرز فوائد الشاي الأزرق:
يحسن الذاكرة.
يقاوم أعراض الشيخوخة.
يحمي من السرطان.
يحافظ على نضارة الشعر والبشرة.
ينقي الجسم من السموم.
يحافظ على العينين.
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