دوت الخليج - كتب احمد صلاح - هناك الكثير من الجهد الذي تبذله النساء بشكل عام على اختلاف المراحل العمرية في سبيل العناية بجمالهن يعتبر الجمال أمرًا مهمًا لمعظم النساء ويشغل مكانة كبيرة في حياتهن يمكن أن يكون المظهر الرائع والشكل الجميل نعمة تحظى بالاهتمام والوقت الكافي من جانب النساء معظم الحديث النسائي يتمحور حول مواضيع الوصفات التجميلية والعناية بالجمال لذلك، في هذا المقال، سنقدم لك واحدة من تلك الوصفات الرائعة والتي يمكن أن تمنحك إطلالة استثنائية، وذلك بتكلفة منخفضة إذا قورنت بالمستحضرات التجميلية الجاهزة. مكونات وصفة زيت الزيتون مع الموز لتحضير وصفة زيت الزيتون مع الموز للعناية بالشعر، اتبع الخطوات التالية: المكونات: حبة موز ناضجة.

ملعقتين أو ثلاث من زيت الزيتون. الخطوات: قم بتقشير الموزة وقطعها إلى شرائح. ضع الشرائح في وعاء واهرسها حتى تحصل على قوام كريمي. أضف زيت الزيتون إلى الموز وقم بخلطهما جيدًا حتى يتم التحصل على مزيج متجانس. قبل تطبيق الوصفة على شعرك، تأكد من أن شعرك نظيف وجاف. قم بتدليك المزيج بلطف على فروة رأسك وتوزيعه على شعرك من الجذور حتى الأطراف. اترك الوصفة على شعرك لمدة نصف ساعة. بعد ذلك، اشطف شعرك جيدًا بالماء الفاتر. يمكنك استخدام الشامبو والبلسم كالمعتاد بعد ذلك. تلك الوصفة تساعد في تغذية وترطيب الشعر وتجعله أكثر نعومة ولمعانًا يمكن استخدامها بانتظام للحفاظ على صحة شعرك.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر «وصفة بمليون جنيه».. حتى لو عمرك فوق ال60 سنة ضعي زيت الزيتون والموز على هذه المنطقة .. لن تستغني عنها أبدًا!!؟ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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