” للستات فقط ” .. وصفة زيت الزيتون والموز حلم كل ست داخل غرفة النوم .. حلمك هيتحقق والنتيجة هتبهرك

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تحب الكثير من الستات الاهتمام بشعرها وبمظهرها ،وتعد وصفة زيت الزيتون والموز معًا واحدة من أشهر وأفضل الخلطات الطبيعية، والتي تقدم مساعدة هامة للنساء في حل بعض مشاكل البشرة والشعر وغيرها من المشاكل الصحية التي يتعرض لها جسم الإنسان، ويمكن تحضير هذه الوصفة بسهولة وتطبيقها على الجسم للحصول على أفضل نتيجة،هيا بنا لمعرفة فوائد الوصفة وطريقة استخدامها.

تعرف علي فوائد وصفة زيت الزيتون والموز

وصفة زيت الزيتون والموز لها مميزات عديدة منها انها تعمل على المحافظة على الشعر الطبيعي كما انها تساعد على تنعيم الشعر وحل العديد من المشاكل التي يعاني منها مثل مشكلة التساقط ومشكلة التقصف ومشكلة التلف،وأيضا هذا الخليط يعد من الأشياء الغنية بالفيتامينات والعناصر الغذائية، والتي يحتاج إليها الشعر حتى ينمو بشكل صحيح وهذه العناصر مثل المغنيسيوم والسيليكون وبعض الزيوت الطبيعية والبوتاسيوم.

تعرف معنا علي طريقة تحضير خلطة زيت الزيتون والموز

تتضمن هذه الوصفة الكثير من الفيتامينات المهمه جدا ،حيث يمكنك تحضير الوصفه بكل سهولة عن طريق إعداد الخطوات التالية:

في البداية يتم إحضار حبة كبيرة من الموز.

ومن ثم يتم تقطيعها إلى قطع صغيرة بعد ذلك نضيف لها بعض من قطرات زيت الزيتون

من ثم يتم خلط زيت الزيتون والموز معا بقوة حتى نحصل على خليط خفيف وفي نفس الوقت متماسك، ومن بعد ذلك يتم استخدام هذا الخليط على أجزاء الشعر، حيث يتم من خلال توزيع الخليط على فروة الشعر من الجذور حتى الأطراف حتى يصل الخليط إلى جميع أجزاء الشعر.