«للمتزوجات فقط».. اوعى ترمى قشور الموز كنز اغلى من الذهب للمتزوجات تعالى اقولك على السر .. ياريتني جربتها من زمان!!؟

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - قشور الموز هي ثروة من المواد المفيدة فهي تحتوي على معادن قيمة مثل البوتاسيوم والمغنيسيوم والنيتروجين والكبريت يمكن استخدام هذه القشور بشكل مثالي كسماد للنباتات يمكنك وضع القشور بجوار النباتات أو حتى زرعها في التربة قبل زراعة النبات فيها إن استخدام قشور الموز يساهم في التخلص من الآفات الضارة وجذب الحشرات المفيدة ولكن فوائد قشور الموز لا تقتصر على النباتات فقط يمكن استخدامها في المهام المنزلية أيضًا على سبيل المثال، يمكن استخدامها لتلميع الأحذية بشكل جيد، خاصة الأحذية الجلدية كل ما عليك فعله هو مسح الجزء الداخلي لقشرة الموز على الحذاء لمنحه لمعانًا وبريقًا واضحين.

قشور الموز كنز في بيتك تعالي أقولك تعملي بيها أيه

بالإضافة إلى ذلك، يُمكن استفادة كبيرة من قشور الموز في رعاية البشرة يُمكن تجفيفها وطحنها، ثم خلطها مع العسل الأبيض والزبادي وقليل من القرنفل بعد ذلك، يمكن وضع المزيج على الوجه وتركه لمدة ساعة ستلاحظ فرقًا مذهلاً في بشرتك قشور الموز تُعتبر واحدة من أهم الوصفات والأقنعة الطبيعية التي تكون آمنة للبشرة بشكل عام وتساهم بشكل خاص في تجميلها وترطيبها.

وتتميز قشور الموز بالعديد من الاستخدامات البيئية والمنزلية: