دوت الخليج - كتب احمد صلاح - بشرى ساره لأمراض السكر.. فوائد غير متوقعة يقدمها لكم زيت الزيتون.. تعرف عليها,

زيت الزيتون هو مصدر غني بالعناصر الغذائية والمغذيات التي تساعد في علاج العديد من المشاكل الصحية، بما في ذلك مرض السكري. يعتبر استخدام زيت الزيتون جزءًا أساسيًا من الروتين الغذائي اليومي لمرضى السكري، حيث يساعد في التحكم في مستويات السكر في الدم.

في هذا المقال، سنستعرض بعض فوائد زيت الزيتون الرئيسية لمرضى السكري:

. زيت الزيتون غني بمضادات الأكسدة.

تساعد مضادات الأكسدة في تقليل الضرر الناتج عن التأكسد الناتج عن ارتفاع مستويات السكر في الدم. وبالتالي، تقلل من مخاطر الإصابة بمضاعفات مرض السكري، مثل اعتلال الأعصاب واعتلال الشبكية العصبية وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب.

2. زيت الزيتون غذاء مضاد للالتهابات.

بما أن الالتهاب هو السبب الرئيسي لمعظم الأمراض المزمنة، فإن استخدام زيت الزيتون يمكن أن يقلل من الالتهابات والأضرار التي يمكن أن تلحق بالخلايا نتيجة للالتهابات المزمنة.

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