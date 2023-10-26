دوت الخليج - كتب احمد صلاح - منخفض جوي يهدد بأمطار رعدية خلال 72 ساعة!.. هيئة الأرصاد الجوية تطلق تحذيرات عاجلة لهذه المناطق,

�ن المتوقع أن يشهد الطقس في الساعات الـ 72 القادمة تغيرات بارزة. ومن المتوقع سقوط أمطار في العديد من المحافظات مع انخفاض درجات الحرارة. على سبيل المثال، من المتوقع أن تكون درجة الحرارة الصغرى في محافظة كاترين حوالي 12 درجة مئوية فقط. وفيما يتعلق بالتوقعات للطقس خلال الـ 72 ساعة المقبلة، يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس معتدلاً نهارًا في القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد والسواحل الشمالية الغربية. أما السواحل الشمالية الشرقية فسوف يكون الطقس لطيفًا. أما في جنوب الصعيد، فمن المتوقع أن يكون الجو حارًا في الأمسيات وأثناء الليل. تغيرات في درجات الحرارة وتساقط الأمطار