هتتخلص من غازات البطن بشكل نهائي : ثلاثة تمارين هامة و بسيطة للتخلص من غازات البطن نهائيا

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - إذا كنت تعاني من غازات البطن و تبحث عن طريقة سريعة للتخلص من الانتفاخات و تتسائل إن كان هناك تمارين وطرق للتخلص من هذه الغازات ، فاليك أهم التمارين الفعالة في العلاج بالإضافة لأهم أسباب حدوث هذه الغازات.
تمارين للتخلص من غازات البطن
التمارين الرياضيه من الأمور الهامة و المفيدة في حياتنا اليومية بل و في علاج لبعض الأمراض و الوقاية من الكثير من الأمراض و يمكن أن تكون التمارين حلا له فاعليته في علاج غازات البطن والتخلص منها، فبعد القيام التمارين الرياضية يمكن أن تشعر بتحسن ملحوظ و راحة كبيره ، ومن أهم تلك التمارين التي قد تساعد في حل هذه المشكلة هي تمارين اليوجا، والتي يتمثل بعضها في:
1- وضعية تخفيف الغازات
هو واحد من أشهر تمارين اليوجا المستخدمة لتخفيف ألم الغازات والتخلص منها، يمكنك القيام بالتمرين عن طريق الخطوات التالية:
- قم بالاستلقاء على ظهرك على الأرض.
- قم بوضع ركبتك اليسرى على صدرك ببطء وقم بمسك ركبتك بكلتا يديك، ثم قم بسحب الركبة باتجاهك.
- استمر على هذه الوضعية لمدة بسيطة تقدر بخمس ثوانٍ ثم اترك ركبتك بأمان.
- قم بعمل نفس الخطوات مع الساق اليمنى أيضا .
- بعد ذلك، قم بجذب كلتا الساقين إلى صدرك ولف ذراعيك حولهما لسحبهما بالقرب من جسمك ناحيةالصدر.
2- وضعية الطفل السعيد
وسميت هذه الوضعية بهذا الاسم لأنها يتم تنفيذها بواسطة الطفل أثناء قيامة باللعب وهو في حالة سعادة.
ويمكن القيام بهذه الوضعية من خلال الخطوات التالية :
- قم بالاستلقاء على ظهرك على الأرض.
- نقوم بثني الركبتين باتجاه الصدر .
- قم بوضع اليدين بين الساقين.
- ومن ثم نقوم بالإمساك بأصبع القدم الكبير لكل قدم بكلا اليدين.
- قم بفتح كلتا الساقين على اتساعهما ببطء مع رفعهما لأعلى.
- ويجب أن نراعي أن يكون كلاً من الرأس والظهر مثبت بإحكام على الأرض في هذه الوضعية .
- ويكون الاستمرار لمدة 30 ثانية على هذه الوضعية.
3- وضعية الجلوس والانحناء للأمام
و هي من الطرق و التمارين الفعالة بصورة كبيرة ويمكن أن تساعد هذه الوضعية في عملية التخلص من الغازات بسرعة،
ويمكن القيام بهذا التمرين من خلال:
- الجلوس على الأرض أولا .
- قم بفرد الساقين أمامك.
- ويجب أن تكون الساقان في حالة التصاق و غير متباعدة .
- قم برفع يديك ببطء للأعلى.
- يجب أن يكون الذراعان في هذه الحالة على امتدادهما بجوار الرأس بدون تراخي.
- قم بالانحناء للأمام لأسفل ببطء، حتى تلامس أطراف أصابعك بيديك.
- استمر على هذا الوضع لمدة ثلاث دقائق متواصلة.
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