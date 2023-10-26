هتتخلص من غازات البطن بشكل نهائي : ثلاثة تمارين هامة و بسيطة للتخلص من غازات البطن نهائيا

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - إذا كنت تعاني من غازات البطن و تبحث عن طريقة سريعة للتخلص من الانتفاخات و تتسائل إن كان هناك تمارين وطرق للتخلص من هذه الغازات ، فاليك أهم التمارين الفعالة في العلاج بالإضافة لأهم أسباب حدوث هذه الغازات.

تمارين للتخلص من غازات البطن

التمارين الرياضيه من الأمور الهامة و المفيدة في حياتنا اليومية بل و في علاج لبعض الأمراض و الوقاية من الكثير من الأمراض و يمكن أن تكون التمارين حلا له فاعليته في علاج غازات البطن والتخلص منها، فبعد القيام التمارين الرياضية يمكن أن تشعر بتحسن ملحوظ و راحة كبيره ، ومن أهم تلك التمارين التي قد تساعد في حل هذه المشكلة هي تمارين اليوجا، والتي يتمثل بعضها في:

1- وضعية تخفيف الغازات

هو واحد من أشهر تمارين اليوجا المستخدمة لتخفيف ألم الغازات والتخلص منها، يمكنك القيام بالتمرين عن طريق الخطوات التالية:

قم بالاستلقاء على ظهرك على الأرض.

قم بوضع ركبتك اليسرى على صدرك ببطء وقم بمسك ركبتك بكلتا يديك، ثم قم بسحب الركبة باتجاهك.

استمر على هذه الوضعية لمدة بسيطة تقدر بخمس ثوانٍ ثم اترك ركبتك بأمان.

قم بعمل نفس الخطوات مع الساق اليمنى أيضا .

بعد ذلك، قم بجذب كلتا الساقين إلى صدرك ولف ذراعيك حولهما لسحبهما بالقرب من جسمك ناحيةالصدر.

2- وضعية الطفل السعيد

وسميت هذه الوضعية بهذا الاسم لأنها يتم تنفيذها بواسطة الطفل أثناء قيامة باللعب وهو في حالة سعادة.

ويمكن القيام بهذه الوضعية من خلال الخطوات التالية :

قم بالاستلقاء على ظهرك على الأرض.

نقوم بثني الركبتين باتجاه الصدر .

قم بوضع اليدين بين الساقين.

ومن ثم نقوم بالإمساك بأصبع القدم الكبير لكل قدم بكلا اليدين.

قم بفتح كلتا الساقين على اتساعهما ببطء مع رفعهما لأعلى.

ويجب أن نراعي أن يكون كلاً من الرأس والظهر مثبت بإحكام على الأرض في هذه الوضعية .

ويكون الاستمرار لمدة 30 ثانية على هذه الوضعية.

3- وضعية الجلوس والانحناء للأمام

و هي من الطرق و التمارين الفعالة بصورة كبيرة ويمكن أن تساعد هذه الوضعية في عملية التخلص من الغازات بسرعة،

ويمكن القيام بهذا التمرين من خلال: