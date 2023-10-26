دوت الخليج - كتب احمد صلاح - وزارة التعليم السعودي تعلن عن الموعد الجديد للإختبارات النهائية للفصل الدراسي الأول 1445..تفاصيل,

الكثير من أولياء الأمور والطلاب يسألون عن موعد الاختبارات النهائية 1445 الفصل الاول، في المملكة العربية السعودية، لذلك أعلنت وزارة التربية و التعليم السعودية في بداية العام عن التقويم الدراسي 1445، والذي يضم موعدا بداية كل ترم وكذلك موعد نهايته، بعد انتهاء جزء كبير من الدراسة في الترم الأول حيث اوشكت الاختبارات النهائية الفصل الاول 1445، ومن خلال المقال التالي سوف نتعرف علي كافة التفاصيل.موعد الاختبارات النهائية 1445 الفصل الاول

يقوم الكثير من المواطنين بالبحث حول موعد الاختبارات النهائية 1445 الفصل الاول، حيث يعد هذا البحث هو مصدر اهتمام الكثير في هذه الايام، لذلك قامت وزاره التربيه والتعليم في المملكه العربيه السعوديه بالاعلان لجميع المواطنين عن جدول الامتحانات النهائيه للفصل الدراسي الاول وذلك عن طريق الموقع الرسمي الخاص بوزاره التربيه والتعليم او من خلال الموقع الالكتروني، كما قامت وزاره التربيه والتعليم بتوضيح نهايه كل فصل دراسي من الثلاثه الفصول الدراسيه من نظام المملكه العربيه السعوديه.

متى تبدا الاختبارات النهائيه الترم الاول 1445؟

اختبارات أعمال السنة: الأحد 16 ربيع الأول 1445ه‍.

اختبارات مواد التعليم المدمج في المرحلة الثانوية: الأحد 21 ربيع الآخر 1445ه‍.

الاختبارات الشفهية والعملية: الثلاثاء 23 ربيع الآخر 1445ه‍.

الاختبارات النهائية التحريرية: من الأحد 28 ربيع الآخر 1445ه‍.

التقويم الدراسي 1445 بعد التعديل

يوجد هناك تقسيم محدد للعام الدراسي الجديد في المملكة العربية السعودية وهذه التقسيمة للفصول الدراسية الثلاثة، يتم تقسيم العام الدراسي في المملكة العربية السعودية إلى ثلاثة فصول دراسية، وميتم بدء الطلاب للاختبارات النهائية بنهاية كل فصل دراسي ويحصل بعدها على إجازة دراسية تصل مدتها إلى 10 أيام متواصلة بعد الفصل الأول والثاني، يعود الطلاب مرة أخرى إلى المدارس بعد نهاية إجازة الفصل الدراسي الثاني حتى يبدأ الفصل الدراسي الثالث والأخير.