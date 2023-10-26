” جوزك هيتجنن عليكي ” .. ضعى خلطة القرنفل مع زيت الزيتون على هذه المناطق كل ليلة وحصلى على نتائج جبارة

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تعد وصفة القرنفل مع زيت الزيتون من أبرز الوصفات الطبيعية المميزة، التي تمتلك عدد كبير من العناصر الغذائية المميزة، والتي تقدم الكثير من الفيتامينات الهامة للجسم والشعر، والتي يمكن ان يتم تطبيقها في المنزل من خلال عدد من المكونات الموجودة في كل منزل.

وصفة زيت الزيتون مع القرنفل

يمكن تحضير وصفة القرنفل مع زيت الزيتون من خلال بعض المكونات التي جاءت على النحو التالي:

يتم احضار عيدان من القرنفل

بالاضافة الى معلقة زيت زيتون

كما يتم اضافة ملعقتين زيت جوز الهند، بجانب معلقة من النشا.

طريقه التحضير وصفة القرنفل وزيت الزيتون

يمكن تحضير وصفة زيت الزيتون مع القرنفل بسهولة من خلال المكونات التي تم ذكرها، من خلال اتباع الخطوات التالية.