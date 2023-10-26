” جوزك هيتجنن عليكي ” .. ضعى خلطة القرنفل مع زيت الزيتون على هذه المناطق كل ليلة وحصلى على نتائج جبارة

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تعد وصفة القرنفل مع زيت الزيتون من أبرز الوصفات الطبيعية المميزة، التي تمتلك عدد كبير من العناصر الغذائية المميزة، والتي تقدم الكثير من الفيتامينات الهامة للجسم والشعر، والتي يمكن ان يتم تطبيقها في المنزل من خلال عدد من المكونات الموجودة في كل منزل.
وصفة زيت الزيتون مع القرنفل
يمكن تحضير وصفة القرنفل مع زيت الزيتون من خلال بعض المكونات التي جاءت على النحو التالي:
- يتم احضار عيدان من القرنفل
- بالاضافة الى معلقة زيت زيتون
- كما يتم اضافة ملعقتين زيت جوز الهند، بجانب معلقة من النشا.
طريقه التحضير وصفة القرنفل وزيت الزيتون
يمكن تحضير وصفة زيت الزيتون مع القرنفل بسهولة من خلال المكونات التي تم ذكرها، من خلال اتباع الخطوات التالية.
- في البداية يتم احضار إناء زجاجي ومن ثم يتم به اضافة به مقدار زيت الزيتون وعيدان القرنفل ويتم طحنهم معا جيدا.
- ثم يتم العمل على إضافة معلقة النشا، ويتم تقليب هذا الخليط بشكل جيد حتى يتجانس جيدا.
- ومن ثم يتم العمل على إضافة زيت جوز الهند يستمر في التقريب حتى الحصول على قوام ناعم تماما.
- بعد ذلك يتم وضع هذه الخلطة على الشعر يكون نظيف تماما.
- ثم يتم أخذ كمية منه وتوضع على فروة الرأس على أن يتم توزيع باقي الخليط على الشعر وتترك لمده ساعه.
- ومن ثم يتم غسل الشعر بماء فاتر.
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