” ناس كتير ماتت بسببها ” .. تحذير شنيع من خطورة أضرار الغلاية الكهربائية التي تسببها داخل أعضاء الجسم .. اعرفها قبل فوات الأوان

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - عادة ما يستخدم الكثير من الأشخاص الغلابة الكهربائية في غلي الماء لأغراض متعددة، وفي حالة العودة الى الخلف بمقدار عدة سنوات، نجد ان الكثير من الاشخاص قد اعتادوا على استخدام إبريق الشاي، وذلك اني يتم إعداد أي نوع من المشروبات الساخنة سواء على نار البوتاجاز أو حتى على الفحم في التجمعات العائلية.

استخدام الغلاية الكهربائية

ونجد أن سات هام الغلاية الكهربائية في المنزل بالطبع يستغرق وقت أقل بكثير في غلي الماء، ولكن قد يجعل الكثير من الأشخاص العيوب وسلبيات متعددة قد تنتج من استخدامه، والتي لا تتمثل فقط في عدم إعطاء مذاق بجودة مميزة كإبريق الشاي ولكن أشياء أخرى قد تؤذي صحة الأشخاص.

أضرار استخدام الغلاية الكهربائية أو الإبريق الكهربائي

ونجد أن هناك عدد كبير من الأضرار التي قد تنتج من أست هام الغلاية الكهربائية او الابريق الكهربائي، كيف يتكون به بعض الرواتب الضارة وتحتوي على عناصر مضرة للإنسان مثل كربونات الكالسيوم وكلوريد المغنيسيوم، وكذلك كبريتات الكالسيوم، وهذه المواد الضارة مع كثرة الاستخدام تتسبب في عدد من الاضرار وتتمثل فيما يلي