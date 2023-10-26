«دي الي تتقال عليها الوصفة الجهنمية»..حطي السمك في الخلاط وهتنبهري من النتيجه مش هتبطلي تعمليها لاولادك.. محدش هيقولك عليها غيري!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح -

تعرف على مكونات وصفة قلي السمك في الخلاط. تبحث الكثير من النساء عن طرق تحضير السمك بطريقة سهلة ولذيذة بدلاً من الطرق المعتادة لتحضير السمك وهي قلي السمك في الزيت. ولذلك نجد أن الكثير من ربات البيوت يبحثن عن طرق جديدة تساعد على قلي السمك، وقد تمكنا من العثور على السمك في الخلاط، مما أدى إلى تفاجأ الكثير من ربات البيوت بسماع هذه الوصفة. وسنشرح لك طريقة قلي السمك. ومن خلال موقعنا بوابة نيوز مصر سنشرح لك هذه الوصفة السحرية وكيفية استخدامها. تابعنا.

تعرفي على مكونات وصفة قلي السمك في الخلاط

تتكون هذه الوصفة من عدة مكونات بسيطة وسهلة وموجودة في جميع منازلنا. وسنشرح هذه المكونات على النحو التالي.

1/2 كيلو سمك بدون عظم. ملعقة من الفلفل الحار.

ملعقة من البابريكا.

ملعقة من الكمون.

ملعقة من الملح.

حبة طماطم مقطعة.

فلفل أخضر مقطع.

فلفل أحمر مقطع.

حزمة من البقدونس والكزبرة المفرومة.

ملعقة كبيرة من الثوم المفروم.

بقسماط.

بيضة.

تعرفي على طريقة تحضير الوصفة

يتم تحضير هذه الوصفة بعدة خطوات بسيطة وسهلة، ويمكن للجميع تحضيرها بكل سهولة. وسنشرح خطوات التحضير فيما يلي.

نحضر وعاء ونضع فيه السمك وجميع الخضروات بما في ذلك الطماطم والفلفل الأخضر والأحمر والأصفر وحفنة من البقدونس.

ثم نضيف جميع البهارات والثوم.

ثم نضربهم في الخلاط حتى نحصل على خليط متجانس.

ثم نصنع منها كرات ونضعها في البقسماط ثم نضعها في البيض ثم نضعها في البقسماط مرة أخرى.

ثم نقليها في الزيت .

ثم نخرجها على مناشف ورقية وسنلاحظ أن هذه الطريقة تعطينا وصفة لذيذة لتحضير السمك دون أن يمتص أي زيوت.

تعرفي على وصفة قلي السمك بدون زيت

هناك العديد من الوصفات لقلي السمك، وسنشرح لك طريقة قليه بدون زيت من خلال النقاط التالية.

نقوم بتحضير كيلو من السمك البلطي.

ثم نقوم بتنظيفه.

ثم نتبلها ببهاراتنا من ملح وفلفل وبهارات وثوم.

ثم نضعها في الدقيق والنشا ثم نضعها في صينية بها ورق زبدة.

ثم ندخلها الفرن على درجة حرارة 180 درجة.

ثم نتركها حتى تحمر ونحصل على أشهى السمك بدون أي زيت. بالإضافة إلى ذلك، فهو يتميز بمدى احمراره ومقرمشته.