«ياريتني عرفتها من زمان».. طبيب سعودي شهير يكشف عن كنز رباني مذهل عشبة صغيره تقضي على الورم تماما وتنمو في الشتاء ودواء سحري للسرطانات الخطيرة!!؟

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - بقلة الرجلة هي نبتة برية تنمو بصورة طبيعية في منطقة وادي النيل الجديد، وتعتبر من النباتات الكيميائية التي تحمل خصائص طبية مهمة يعتقد أنها تحتوي على مواد كيميائية ومواد مخاطية تعتبر فعالة في مكافحة السرطان وخفض مستويات الكوليسترول يُطلق عليها أيضًا اسم البقلة أو الفرفحينا، وهي نوع من الأعشاب البرية التي تنمو بشكل طبيعي دون تدخل بشري في زراعتها تحظى هذه النبتة بشهرة بسبب استخدامها في الطب التقليدي لعلاج مجموعة متنوعة من الأمراض الخطيرة.

علاج السرطان بعشبة الرجلة

بقلة الرجلة تشبه إلى حد كبير نبات عرش البطيخ فيما يتعلق بمظهر أوراقها، حيث تتميز بأوراق صغيرة وعريضة وسميكة في الوقت نفسه يمكن تناول بقلة الرجلة نيئة كما هي، أو يمكن طهيها واستهلاكها كوجبة مع العيش، مما يجعلها مشابهة للملوخية والسبانخ في الاستخدام الغذائي تنمو بقلة الرجلة بكثرة في حقول وادي النيل الجديد وتنمو على نحو عشوائي خلال فصل الصيف يُعتقد أن تناولها يمكن أن يساهم في منع تصلب الشرايين وأمراض القلب والسرطان بالإضافة إلى ذلك، تُعرف بقلة الرجلة في الطب الصيني التقليدي وتستخدم في معالجة العديد من الأمراض الخطيرة.

فوائد الرجلة

أوضح المهندس بخيت عبد السلام، مدير الإدارة الزراعية ببلاط، أن بقلة الرجلة تنمو “عشوائياً” دون الحاجة إلى زراعتها ويُطلب بقلة الرجلة بكثرة بسبب الفوائد الرائعة والمفيدة التي تقدمها للإنسان تمت دراسة هذا النبات وتبين أن له فوائد كبيرة بما في ذلك القدرة على منع التهابات الجهاز الهضمي والقرحة، وطرد الديدان الحلقية من الجسم بالإضافة إلى ذلك، تعزز بقلة الرجلة ليونة المعدة وتساعد في حالات الإسهال البسيطة، وتساهم في إيقاف التقيؤ والوحام يُستخدم أيضًا في علاج الثآليل وإيقاف نزيف الدم، وله فوائد في علاج الصداع والحمى وأجريت دراسة كيميائية على تأثير بقلة الرجلة على مستويات الدهون في الدم، حيث توصلت الدراسة إلى أن بقلة الرجلة تقلل بشكل كبير من نسبة الدهون في الدم ومستويات الكوليسترول الضار (LDL) وأيضاً الدهون الثلاثية.